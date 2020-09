Michael Porter Jr a une revanche personnelle à prendre sur les Clippers…

Au second tour des Playoffs, les Denver Nuggets vont défier les Los Angeles Clippers. Une série particulièrement attendue par Michael Porter Jr. Brillant au début de cette bulle, le talent a eu du mal au premier tour face au Utah Jazz en raison de ses lacunes défensives. Mais contre la franchise californienne, le jeune homme de 22 ans aura une motivation supplémentaire. En effet, lors de la Draft 2018, Porter Jr a été sélectionné par les Nuggets au #14 pick. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, il avait chuté lors de cette Draft en raison des doutes engendrés par ses problèmes physiques. Et justement, le natif de Columbia pense que les Clippers sont responsables de ce déclassement.

"Si les Clippers (#12 et #13 picks) voulaient me prendre à la Draft ? Non. Leur docteur a même été l'un des gars qui a écrit un rapport à mon sujet. Je crois qu'il a marqué qu'il pensait que je n'allais plus jamais jouer au basket donc il ne fallait pas me sélectionner. Donc non, je n'attendais pas d'être sélectionné par les Clippers. Mais, ça va être marrant de jouer contre eux, bien sûr", a lâché Michael Porter Jr face à la presse.

Michael Porter Jr, la jeunesse des Nuggets qui régale

Avec ses qualités offensives, Michael Porter Jr peut faire des dégâts aux Clippers. Et il sera intéressant de le voir avec cette envie de prendre sa revanche sur le plan personnel.