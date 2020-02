Team USA 151 – 131 Team World

Des dunks, des dunks et encore des dunks. Comme à son habitude, le Rising Stars Challenge, qui réunit les meilleurs rookies et sophomores, était une répétition générale du Slam Dunk Contest. Une rencontre très spectaculaire, peu engagée, conclue par la victoire du Team USA sur le Team World (151-131). Auteur de 20 points, 5 rebonds et 5 passes en sortant du banc, Miles Bridges a été élu MVP. Eric Paschall a terminé avec 23 points, Trae Young 18 et le phénomène Zion Williamson a claqué 14 points en 20 minutes pour les Américains. Le premier choix de la draft 2019 était titulaire alors qu’il n’a joué que 10 matches en NBA cette saison.

Côté internationaux, les Canadiens R.J. Barrett (27 points, meilleur marqueur du match) et Brandon Clarke (22 points) ont fait le show. Mais le Team World était un ton en dessous, même après avoir pris le dessus en première mi-temps. Les deux équipes sont revenues au vestiaire avec un score de 81-71 en faveur des « étrangers » suite à un missile envoyé au buzzer par Luka Doncic (16 points). Puis les joueurs US sont montés en puissance après la pause.

« On voulait jouer dur pour montrer le caractère de notre équipe », explique le MVP Miles Bridges en faisant référence non pas au Team USA mais aux Charlotte Hornets, sa franchise, et à ses coéquipier Devonte Graham et P.J. Washington, eux aussi invités. « Je n’avais pas de motivation en plus mais le fait de jouer à Chicago, que MJ a mis sur le carte, a eu un rôle. »

Michael Jordan est le propriétaire des Hornets et donc le boss de Miles Bridges. Ça fait au moins un trophée qui reviendra du côté de Charlotte cette saison.