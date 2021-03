Mook REVERSE #6 : More Than Ballers

Découvrez et précommandez le Mook REVERSE #6 ! Athlètes pros ou amateurs, fans et observateurs, nous sommes tous "plus que des basketteurs".

Après plusieurs mois de travail, nous sommes très fiers de vous présenter la cover du tout nouveau numéro de REVERSE, que nous avons intitulé "MORE THAN BALLERS" !

Qu'ils soient militants, artistes, businessmen, philanthropes, podcasters, rois du divertissement ou passionnés par des activités annexes, les basketteurs et les basketteuses sont bien plus que de "simples" athlètes.

Avec ce MOOK #6, nous avions à cœur de montrer l'étendue de leur champ d'actions et tous les domaines dans lesquels ils ont pu, peuvent ou pourront impacter le monde.

On vous en dit très vite plus sur le contenu des 240 pages de ce nouvel opus, mais vous pouvez d'ores et déjà précommander ce numéro pour vous assurer de figurer parmi les premiers à pouvoir en tourner les pages et profiter des frais de port gratuits jusqu'au 17 mars prochain*.

Les expéditions de ce MOOK #6 devraient débuter autour du 22 mars.

* : Offre réservée à la France métropolitaine

DIANDRA TCHATCHOUANG

REDACTRICE EN CHEF D'EXCEPTION

Pour nous accompagner dans l'élaboration de ce numéro à la thématique très riche, nous avons une fois de plus pu compter sur un renfort de choix en la personne de Diandra Tchatchouang.

En plus de ses qualités sur le terrain, l'internationale française n'hésite pas à prendre position pour les causes qui lui semblent justes en dehors et elle nous paraissait donc être la partenaire idéale pour mener à bien ce projet. On ne s'y était pas trompé !

Son apport est inégalable, tout comme le coup de trait phénoménal de Vladislav Lakshe avec qui nous avons à nouveau collaboré pour la création de la couverture de ce numéro.

Voilà, nous espérons que vous gardez la forme et le moral en ces temps compliqués et que vous êtes d'attaque pour tout ce qu'on vous prépare !