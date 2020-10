MVP 2021 : LeBron James snobé ? Un favori surprenant

Les Los Angeles Lakers ont fraîchement été sacrés champions NBA et voilà que les regards se tournent déjà vers la saison prochaine. Mais personne ne sait réellement quand elle va débuter. Pas même la ligue elle-même. Peut-être en janvier, peut-être en février. Ou éventuellement en décembre. Mais en attendant cette confirmation, les parieurs n’hésitent pas à tenter leurs premiers coups. Les bookmakers ont par exemple déjà établi les cotes pour le MVP 2021. Avant d’évoquer le classement, on notera que LeBron James, deuxième du vote cette saison, n’est même pas présent dans le top-3.

En effet, leur favori est… Luka Doncic ! Il est coté à 4 contre 1, juste devant le double lauréat Giannis Antetokounmpo qui est à 9 contre 2. Stephen Curry complète le podium. Le pari du Slovène est intéressant. Le jeune homme monte en puissance année après année depuis son arrivée en NBA en 2018. Il s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat. Mais pour aller chercher le MVP, il faudrait au moins mener les Dallas Mavericks dans le top-3 de la Conférence Ouest. Pas une mince affaire.

Curry est attendu de pied ferme, au même titre que les Golden State Warriors, après une saison quasi blanche. Les Milwaukee Bucks seront certainement très bien placés mais on voit mal Giannis Antetokounmpo faire le triplé. On est quand même surpris de ne pas retrouver LeBron James. Le King sera probablement encore très fort l’an prochain et les Lakers ont des chances de gagner beaucoup de match. Le même raisonnement s'applique d'ailleurs pour Anthony Davis.