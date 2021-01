Nassir Little raconte son expérience du COVID-19 et ça fait froid dans le dos

Si le COVID-19 est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, il n’épargne pas même les plus forts d’entre nous. Même un athlète de 20 ans qui évolue en NBA. Nassir Little est jeune et en bonne santé. Enfin, la santé, il la retrouve à peine. L’intérieur des Portland Trail Blazers sort de trois semaines cauchemardesques après avoir été testé positif le 1er décembre dernier. Il s’est livré à Jason Quick de The Athletic.

« J’ai été durement touché par la maladie. Je n’ai pas eu à aller à l’hôpital ou être mis sous ventilateur mais c’était violent. Vraiment. Je me suis senti complètement misérable pendant 7 à 10 jours. Il y avait des moments où je portais un pull à capuche, une casquette, un survêtement, des chaussettes et même une couverture sur moi et je tremblais comme si j’étais dans une eau à -5 degrés. » « Je ne veux pas paraître morbide ou quoi mais je suis arrivé au point où je ne voulais plus rien ressentir. J’espérais que ça allait s’arrêter. C’était de la douleur non stop. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J’avais des maux de tête terribles, mon dos me faisait très mal, je ne pouvais rien manger. »

Nassir Little a perdu presque 10 kilos. En trois semaines. Il essayait d’ingurgiter des smoothies mais les recrachait aussi tôt. Il avait perdu l’odorat et, en conséquence, l’appétit. Il décrit aussi des nuits agitées, avec des réveils dans des flaques de sueur. Aujourd’hui, il est de retour avec ses coéquipiers.

Et encore. Il avait tenté de rejouer il y a quelques jours. Il a fini par s’évanouir sur le terrain. Trop tôt. Pas encore prêt. Maintenant, Little y va doucement. Il sait qu’il n’a ni la condition physique ni le gabarit d’un joueur NBA après une épreuve aussi difficile. Il va lui falloir du temps pour s’en remettre.

