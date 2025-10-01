Steven Adams raconte le combat de Kevin Durant avec… un thon géant

On vous en parlait il y a quelques jours. Steven Adams est revenu en détails sur cette partie de pêche insolite aux Bahamas où Kevin Durant a sorti un énorme thon jaune… sans broncher. L’anecdote est sortie lors du media day de Houston, où Adams a aussi salué l’éthique de travail de son ex-et désormais nouveau coéquipier.

« Quand on était à OKC, on allait pêcher dans l’étang du propriétaire, tu étais sûr d’attraper un petit poisson ». Cette fois, décor radicalement différent : « Aux Bahamas, KD a ferré un yellowfin. Sept minutes de combat, il s’est cramé, on a dû le relayer un peu, mais il a fini par le sortir. Et lui, calme, comme si de rien n’était », a plaisanté le pivot néo-zélandais. La scène illustre autant le flegme de Durant que la bonhomie d’Adams, surexcité « comme après un titre » quand le poisson a touché le pont.

Au-delà du folklore, Adams a insisté sur ce qui compte pour Houston : « Son éthique de travail et l’attention au détail sont dingues… regarder KD s’entraîner, c’est différent ». Repris de volée en conférence, il a rappelé que dix ans ont passé depuis leur dernière saison commune et que le jeu a changé, mais que la base reste la même : un coéquipier « solide » et un talent qui élève le niveau. Durant, 37 ans, a rejoint les Rockets cet été et a indiqué vouloir prolonger à Houston.