Le meurtre de George Floyd par un officier de police du Minnesota a mis le feu aux Etats-Unis. Cela fait plusieurs jours que le pays est en proie à des manifestations, des émeutes et par le même coup des actes criminels. Un commissariat a par exemple été incendié à Minneapolis. Une vague de colère et de protestation contre les nombreux crimes racistes qui perdurent depuis plusieurs années. Encore muet sur le sujet, Adam Silver a pris la parole, comme Michael Jordan un peu plus tôt. Le boss de la NBA a rédigé une note s'adressant à son personnel.

"Cher collègues",

"Comme vous, j'ai passé mon week-end à regarder les manifestations à travers le pays suite aux morts de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor. En tant que ligue, nous partageons notre indignation et adressons nos sincères condoléances à leur familles et leurs proches. Alors que nous combattons une pandémie qui impacte toutes les communautés et les minorités plus que n'importe qui, il nous est rappelé que des blessures n'ont jamais guéri dans notre pays. Le racisme, la brutalité policière et l'injustice raciale font encore aujourd'hui partie de la vie en Amérique et ne peuvent être ignorés. Dans le même temps, ceux qui servent et protègent nos communautés de manière honorable et héroïque doivent donner des réponses que d'autres ne donnent pas. "

"Je suis rassuré de voir que plusieurs membres de la NBA et WNBA, joueurs, coaches, légendes, propriétaires et dirigeants, prennent la parole pour que justice soit rendue, pour qu'il y ait des manifestations non violentes et travailler pour le changement. Ensemble avec nos équipes, nos joueurs, nous allons poursuivre nos efforts pour promouvoir l'intégration et la réduction des divisions par les actions collectives, l'engagement civique, le dialogue et le soutien des organisations qui œuvrent pour la justice et l'égalité. Nous allons travailler main dans la main pour créer des programmes et établir des partenariats avec chaque communauté NBA pour diminuer les inégalités sociales et rassembler les gens."

"Ce moment requiert une grande introspection pour chacun d'entre nous, moi y compris, qui ne connaîtront peut-être jamais la douleur que certains de nos collègues ou joueurs traversent chaque jour. Nous devons le faire, nous écouter les uns les autres pour trouver des solutions. En tant qu'organisation, nous devons mettre en oeuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il y ait une différence significative."

"Même durant cette période de tristesse et de douleur, je sais que nous le pouvons. Pour nos collègues, amis, membres de nos familles qui ont été affectés de nombreuses fois par ces actes de violence, nous le devons. Nous aimons dire que le sport est un pont dans notre société. C'est un pont qui nous aide à instaurer confiance et empathie lorsque nous devons faire face à des vérités difficiles et des challenges communs. Il en est de notre responsabilité, et tout particulièrement en ce moment.

"Je vous encourage à participer à la "Dream Color virtual community conversation", ce mercredi à 16h30. J'attends avec impatience vos idées et suggestions. Adam Silver."

Adam Silver a dû être heureux de voir certains joueurs comme Jaylen Brown, Malcolm Brodgon, Enes Kanter ou encore Loonie Walker prendre part aux différentes manifestations à travers le pays.