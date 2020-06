Splash cousin : Andrew Wiggins montre ses nouveaux talents longue distance

Les Golden State Warriors étaient ridicules cette saison, mais ils reviendront beaucoup plus forts l’an prochain ! Stephen Curry et Klay Thompson seront enfin à 100%. Avec toujours Draymond Green mais aussi Andrew Wiggins, jeune star transférée des Minnesota Timberwolves en février dernier. Le premier choix de la draft 2014 n’a toujours pas développé son énorme potentiel (et il ne sera sans doute jamais le joueur majeur espéré). Mais il peut s’affirmer comme l’un des facteurs X des Californiens en 2021.

Pour ça, il faudra qu’il fasse preuve de régularité. Déjà dans les efforts. Le Canadien a la fâcheuse manie de se relâcher par moment. De ne pas toujours se donner à fond. Mais il doit aussi faire preuve de plus de constance en termes d’adresse extérieure. S’il met dedans, les Dubs seront redoutables (surtout que Green est de plus en plus catastrophique dans le domaine). Cette vidéo va donc donner le sourire aux supporteurs de la franchise.

17 straight treys from A. Wiggins 🔥 What’s the most amount of threes you’ve made in a row? (🎥: @jnglert) pic.twitter.com/YHBokRsrVB — SLAM (@SLAMonline) June 18, 2020

Dix-sept trois-points de suite ! Bon évidemment, c’est juste à l’entraînement. Nombreux sont les joueurs NBA capables de mettre autant dedans dans ce contexte. On en rajoute volontairement. Mais il a l’air en forme. Et mine de rien, avec Curry et Thompson à ses côtés, Andrew Wiggins disposera de nombreux tirs ouverts. Un peu dans la même situation (même si c’est évidemment différent en match avec la pression, etc.)

Andrew Wiggins est un joueur qui claque autour des 20 points par match sans trop forcer (33,2% à trois-points en carrière). Mais avec un tir précis, un pourcentage qui remonter autour des 37, 38%, et en troisième option offensive… ça peut faire très mal !