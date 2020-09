Anthony Davis et ses 2 rebonds : une performance « inacceptable » !

Sur les deux premiers matches de ces Finales de la Conférence Ouest, Anthony Davis a porté les Los Angeles Lakers. Sur le Game 2, l'intérieur a même été le héros des Angelenos avec un panier marqué au buzzer. Pour autant, l'ancien des New Orleans Pelicans reste très exigeant avec lui-même.

Cette nuit, la franchise californienne a perdu face aux Denver Nuggets (106-114) lors du Game 3. Malgré ses 27 points, Davis a ainsi estimé que sa performance avait été "inacceptable". La raison de ce jugement ? Seulement 2 rebonds captés sur l'intégralité du match. 2 rebonds pris dans les derniers instants de la partie pour tout dire...

"Pendant les trois premiers quart-temps, ils ont été plus physiques que nous. Ils ont joué avec plus de détermination. Ils ont joué plus dur. C'est simple, il ont récupéré tous les ballons 50/50. Ils étaient donc les agresseurs. C'est seulement dans le 4ème quart-temps que nous avons commencé à jouer notre jeu. Nous avons réussi à revenir à trois points, nous avons eu une chance. Mais quand tu reviens de 20 points de retard et que tu es au coeur de la bataille, il faut tout faire à la perfection. Nous avons eu des opportunités, mais ils ont réussi les grosses actions à la fin. Sur un plan personnel, je dois faire un meilleur boulot dans la raquette. Ce n'est pas possible d'avoir seulement deux rebonds sur l'ensemble d'un match. En ce sens, ma performance a été inacceptable. Je n'ai pas autre chose à dire. Je dois faire mieux", a lancé Anthony Davis devant les médias.

Anthony Davis, le vrai homme fort des Lakers

Après ses performances monstrueuses sur les deux premiers matches et avec 27 points dans le Game 3, Anthony Davis peut sembler dur avec lui-même. Mais dans les faits, il n'a pas tort. Sur les 36 premières minutes de cette partie, les Lakers ont cruellement manqué d'agressivité. Notamment dans la peinture. Ils ont été surclassés aux rebonds (25 contre 44) alors qu'ils avaient largement dominé les Nuggets lors des Games 1 et 2. Et effectivement, cette agressivité - positive - doit débuter avec Anthony Davis.