Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Anthony Davis

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets : 105-103 (2-0)

- A une mauvaise lecture défensive près, les Denver Nuggets réussissaient un exploit retentissant. Cette nuit, alors qu'ils avaient remonté 16 points de retard et pris la tête sur un panier de Nikola Jokic à 20 secondes de la fin, les joueurs de Mike Malone ont découvert qu'Anthony Davis pouvait être clutch.

Sur l'ultime possession, avec 2 secondes à jouer au chrono après un contre de Jamal Murray sur Danny Green, Mason Plumlee a mal lu la situation et laissé Davis se positionner à trois points. Filoche d'Unibrow, explosion de joie sur le banc californien et soupe à la grimace pour Denver.

AD WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/pcAe63xESj — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 21, 2020

- S'il s'est souvent positionné en lieutenant de LeBron James, Anthony Davis, 31 points, a joué comme un patron dimanche. C'est lui qui a inscrit les 10 derniers points des Lakers et sa deuxième mi-temps a été déterminante (22 de ses 31 points). LeBron a quand même fini avec 26 points, 11 rebonds et 4 passes, mais s'est clairement installé dans le fauteuil du passager dans le money time.

- Anthony Davis est par ailleurs devenu le 7e Laker de l'histoire à réussir ungame winner au buzzer en playoffs. Avant lui, Jerry West, Elgin Baylor, Derek Fisher, Robert Horry, Metta World Peace et Kobe Bryant y étaient parvenus. Puisqu'il entend incarner cette franchise pendant des années, c'est effectivement pas mal de se mettre au niveau de certains glorieux anciens.

Il a aussi failli devenir le premier Laker à mettre un terme à la vie d'un coéquipier en direct. Sur la célébration de son panier de la gagne, Anthony Davis a fracassé le pauvre Talen Horton-Tucker, venu se joindre à l'attroupement.

Anthony Davis destroyed THT 😂 pic.twitter.com/YFmjeE1ElQ — Lakers All Day Everyday (@LADEig) September 21, 2020

- Pour ce game 2, les Lakers portaient un maillot édition Black Mamba en hommage à Kobe Bryant. LeBron et ses camarades ont répété avant et après le match qu'ils mettaient un point d'honneur à ne jamais perdre avec ce maillot sur le dos. Ca s'est encore vérifié cette nuit.

- On ne va certainement pas dire que les Nuggets sont finis. Ils ont trop souvent montré ces dernières semaines qu'ils étaient du genre increvables. Donc à moins qu'il y ait 3-0 (et encore...) vous ne lirez plus ici que la série est pliée et que leur adversaire est déjà au prochain tour 😂

