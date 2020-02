Trophée « Pascal le grand frère » de l’adulte qui recadre les jeunes insolents et malpolis : Patrick Beverley

Foutue jeunesse. Des bons à rien, ramassis de cons qui lisent des bêtises sur Internet. Ah, de mon temps ça filait droit ! On n’aurait jamais eu besoin de ce bon vieux Pascal. Mais si, vous connaissez Pascal. Pascal le grand frère. Un vrai bonhomme. Qui vient en aide à des familles désespérées, la faute à des jeunes freluquets ingrats qui manquent de respect à leurs parents et à leur entourage. Avec sa pédagogie, ses méthodes à l’ancienne et parfois quelques bonnes séances de lutte, voire de baffes, notre héros finit toujours par remettre les ados dans le droit chemin. Quitte à utiliser des méthodes parfois un peu extrêmes, comme le célèbre matelas retourné pour sortir un ado récalcitrant de son pieu et lui faire goûter au parquet...

Patrick Beverley est de la même trempe que Pascal. Comme lui, il tient à ce que les jeunes respectent les bonnes manières. Et ça commence par un « please » au moment de donner un autographe. Les jeunes venus le solliciter lors du All-Star Game 2020 auquel il a participé en tant que candidat au Skills Challenge, ont pu voir qu'on ne plaisantait pas avec la politesse et le savoir-vivre dans la famille Beverley. Le meneur des Los Angeles Clippers est aussi gentleman et éduqué en dehors du terrain que vicieux et roublard en situation de match...