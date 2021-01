Bogdan Bogdanovic touché au genou, encore une grosse blessure en NBA

Les jours passent, les cas de COVID-19 se multiplient et les blessures graves s’enchaînent en NBA. Alors que plusieurs joueurs ont déjà tiré un trait sur cette saison (Markelle Fultz, Marquese Chriss ou encore Thomas Bryant), Bogdan Bogdanovic pourrait les rejoindre. Sa franchise a annoncé qu’il était victime d’une fracture du genou.

L’arrière serbe s’est blessé lors de la rencontre entre les Atlanta Hawks et les Charlotte Hornets. Il était alors sorti dans le deuxième quart temps sans revenir par la suite.

Les Hawks n’ont pas encore communiqué sur la durée d’indisponibilité de Bogdan Bogdanovic. Il sera réévalué d’ici quelques jours. Mais il y a fort à parier que le joueur de 28 ans manque plusieurs semaines de compétition. Voire plusieurs mois.

Il était l’une des recrues phares d’Atlanta pendant l’intersaison. Pour l’instant, il cherchait encore ses marques et tournait à 9,9 points et 3,8 rebonds par match. Son absence arrive au plus mauvais moment puisque les Hawks sont en difficulté depuis quelques matches.