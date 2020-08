Les 15 joueurs les plus marquants de la bulle NBA

Toutes les statistiques et résultats NBA ont été arrêtés au 7 août.

15. Timothé Luwawu-Cabarrot

L’histoire d’un exploit. Celui des Brooklyn Nets, vainqueurs des terribles Milwaukee Bucks. David contre Goliath. Une collection de revanchards passés par la G-League, privés de leurs habituels leaders mais aussi de plusieurs membres de la rotation, qui affronte la meilleure équipe à l’Est. Et l’emporte. 119-116. L’upset le plus surprenant – du point de vue des bookmakers – en saison régulière depuis 1993.

Et au cœur de ce succès, un Français. Cocorico. Timothé Luwawu-Cabarrot a été l’homme fort de cette victoire avec 26 points. Son nouveau record en carrière. 8 sur 12 aux tirs et 5 sur 7 à trois-points. Avec d’ailleurs deux paniers à longue distance très important dans le money time. Le héros du soir.

Le jour de gloire de Timothé Luwawu-Cabarrot

La confirmation que le jeune homme était prêt à saisir sa chance au sein de la bulle. Les nombreux forfaits à Brooklyn lui laissaient l’opportunité de jouer plus et donc de se mettre en valeur. 24 points au premier match, 26 au troisième. Boom. Jacque Vaughn, le coach, déclarait alors qu’il espérait « avoir trouvé la place de Luwawu-Cabarrot ». Nous aussi. Mais vlan, voilà que l’international tricolore se retrouvait limité à seulement 11 minutes la rencontre suivante… à ne rien y comprendre.

14. Luka Doncic et Kristaps Porzingis

Et de deux pour le prix d’un. Un lot groupé pour les deux jeunes superstars des Dallas Mavericks. Les quatre mois de repos supplémentaires ont fait du bien aux Européens. Actuellement en pleine forme. Le duo montre sa capacité à affoler les compteurs à Disney : 32,8 points, 11 rebonds et 9,8 passes pour Luka Doncic, 30,3 points et 10 rebonds pour son aîné Kristaps Porzingis. Ça fait rêver, n’est-ce pas ?

Malheureusement, les résultats ne suivent pas. La franchise texane s’est inclinée à trois reprises en quatre matches disputés sur le campus NBA. Les deux stars sont peut-être même justement en surrégime, obligés de carburer pour maintenir une équipe un peu faiblarde à flot. Mais les playoffs débutent bientôt et ce sera une première expérience enrichissante pour Doncic et Porzingis. Avec probablement quelques cartons à la clé.

12. Jusuf Nurkic

Son retour a tout changé ! Absent des parquets depuis plus d’un an, Jusuf Nurkic est finalement revenu à la compétition. Et pas besoin de temps d’adaptation pour le Bosnien, déjà à fond ! Ses 22 points, 11 rebonds et 4 passes de moyenne sont au cœur du retour en force des Portland Trail Blazers, désormais à portée de tir des playoffs.

Ces Blazers ont du courage, du cœur et des c… !

Le pivot amène de la stabilité, de la sérénité et même de la création dans la peinture. En plus de sa défense et de son scoring. La pièce qui manquait cruellement à la franchise de l’Oregon. Les Lakers sont prévenus !