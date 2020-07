Depuis l'arrivée des joueurs dans la bulle de Disney World Resort, on n'a pas trop vu les superstars documenter leur quotidien. Ce sont plutôt des role players ou des rookies qui prennent fréquemment en photo ou en vidéo les moments passés à Orlando, particulièrement dans leur chambre. Serait-ce parce que la NBA leur a donné pour consigne de ne pas trop faire remarquer qu'ils avaient eu droit à des conditions de vie supérieures grâce à leur statut ?

On se souvient de la photo avec CJ McCollum devant la porte de l'appartement de Damian Lillard avec l'inscription "suite présidentielle" que la NBA avait fait disparaître par magie en la repostant sur les réseaux. JJ Redick, qui se trouve à Orlando avec les New Orleans Pelicans, a évoqué ce sujet lors d'un live Instagram.

"J'ai vu les vidéos de quelques chambres de superstars dans d'autres hôtels que le notre. Laissez-moi vous dire que cette expérience dans la bulle n'est pas la même pour tout le monde. Certains ont, en gros, des appartement de deux ou trois pièces. Malheureusement, je n'ai pas ça. Je n'ai pas de cuisine non plus, mais je sais que quelques gars en ont une dans leur chambre. Je suis dans cette merde depuis 14 ans et je ne peux même pas avoir une belle chambre".

Il faut savoir que JJ Redick a prononcé ces mots en souriant et en étant de bonne humeur. Les Pelicans et leur shooteur ne vivent pas dans un taudis et leurs chambres sont parmi les plus classes que l'on peut trouver dans le complexe floridien.

On aurait quand même bien aimé savoir si LeBron James avait réquisitionné la chambre du PDG du parc par exemple...