Avant que les Golden State Warriors ne fassent mieux lors de la saison 2015-2016, les Chicago Bulls de 1995-1996 avaient le meilleur bilan de l'histoire de la NBA sur une saison, avec 72 victoires pour 10 défaites. Si cette équipe est encore aujourd'hui fréquemment considérée comme "la meilleure de tous les temps", c'est parce que contrairement aux Warriors, battus de manière invraisemblable en Finales par Cleveland, les Bulls sont aussi allés chercher le titre NBA cette année-là.

Vaincre l'armada de Phil Jackson, emmenée par un Michael Jordan plus revanchard que jamais pour sa première saison pleine depuis son retour au jeu après 21 mois de retraite, était un vrai exploit.

Neuf équipes (l'une d'entre elle l'a fait deux fois) y sont parvenues pendant la saison régulière et elle méritait qu'on se souvienne d'elles.

1- Orlando Magic

Le 14 novembre 1995, à Orlando, 6e match de la saison des Bulls (5-1)

Score : 94-88

Cette équipe du Magic, c'est celle qui a fait qu'aujourd'hui encore, des gens sont nostalgiques et ont un petit faible pour Orlando, malgré un paquet de saisons dans le ventre mou et sans déchaîner les passions. L'année passée, le groupe coaché par Brian Hill avait créé la surprise en atteignant les Finales NBA, dominant au passage les Bulls d'un Michael Jordan qui venait de sortir de sa première retraite et était alors ce fameux "n°45 qui ne valait pas le n°23" selon la formule de Nick Anderson.

Le Magic attaque donc ce début de saison avec le même noyau dur et une injouable traction Penny Hardaway-Shaquille O'Neal qui aurait pu (dû ?) faire d'Orlando un rival pour Chicago pour les années à venir. Dans ce 6e match de la saison, le Magic reçoit Chicago sans Shaquille O'Neal, blessé. No big deal pour Penny Hardaway, bien décidé à montrer à "MJ" qu'il entend poursuivre son opération de destruction du mythe.

Hardaway claque 36 points à 12/18 avec 5 rebonds et 4 interceptions, pendant que Jordan tâtonne à 8/20, dans un cinq où figure Dickey Simpkins plutôt que Toni Kukoc, 6e homme.

Quelques mois plus tard, en finale de conférence, le Magic sera sweepé par les Bulls (4-0). Le début de la fin pour ce feu de paille sexy et mémorable, avant que les genoux de Penny Hardaway et l'attirance de Shaq pour les spotlights n'entrent en jeu.

Le roster du Magic cette année-là

Penny Hardaway, Nick Anderson, Dennis Scott, Horace Grant, Shaquille O'Neal

Remplaçants : Jon Koncak, Brian Shaw, Joe Wolf, Donald Royal, Jeff Turner, Anthony Bowie, Anthony Bonner, David Vaughn, Brooks Thompson, Darrell Armstrong, Geert Hammink.

2- Seattle Supersonics

Le 26 novembre 1995 @ Seattle, 12e match de la saison : 10-2.

Score : 97-92

Les Bulls ne le savent pas encore, mais cette équipe de Seattle sera leur adversaire lors des Finales NBA quelques mois plus tard. Il y avait déjà quelques signes qui permettaient de comprendre que les Sonics seraient intraitables cette saison. Dans cette partie, Chicago prend de plein fouet l'impact du tandem Gary Payton-Shawn Kemp. "The Glove", qui donnera du fil à retordre à Michael Jordan pendant deux matches lors des Finales, une fois George Karl revenu à la raison en matière d'assignations défensives, finit avec 26 points et 11 passes à 10/16, pendant que le phénoménal "Reign Man" de 25 points et 14 rebonds à 10/13 en maltraitant comme souvent le cercle.

En face, les partenaires les plus utiles du soir pour Jordan, limité à 22 points, sont Luc Longley (21 points, 8 rebonds) et le toujours all-around Scottie Pippen (18 points, 12 rebonds et 5 passes).

Parvenus en Finales NBA après avoir dominé Sacramento, Houston, puis Utah en 7 matches, les Sonics tombent les armes à la main contre Chicago (4-2).

Le roster des Sonics cette année-là

Gary Payton, Hersey Hawkins, Detlef Schrempf, Shawn Kemp, Ervin Johnson.

Remplaçants : Sam Perkins, David Wingate, Nate McMillan, Vincent Askew, Frank Brikowski, Eric Snow, Steve Scheffler, Sherell Ford.