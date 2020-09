NBA CIRCUS : Smart vs Kanter, le combat bord de piscine version XXL, Trae Young aigris, Batum absent

Lutte et caresse. Aigreur et égo. Statistiques flatteuses et nombres honteux. Le cirque NBA en bref, en long et en couleurs.

AD a déclaré que c'était grace à LeBron s'il avait réussi un match dantesque lors du G2. Et LeBron a dit que KD avait porté l'équipe et qu'il s'était reposé sur lui. Ce couple s'entend vraiment parfaitement. Ils sont prêts pour les Z'amours.

BAM est le roi du trick shot (chanceux, un peu hein)

Kevin Durant serait bien content si son pote Jamal Crawford (40 piges) décidait de rester aux Nets l'année prochaine. Oh, avec un p'tit chèque bien dosé on arrive à lever pas trop mal ce genre d'incertitude.

Ty Lawson a tenté de s'expliquer sur ses soucis avec les autorités chinoises. Ce n'est pas brillant et pas bien clair...

Bonne ambiance

On avait raison l’autre jour, une bonne gueulante dans le vestiaire, ça ressoude un groupe. Et au passage, ce concept de bulle, ça doit être dur à vivre (être privé des siens, etc.), mais c’est quand même une belle expérience. Voir que, malgré les enjeux, les millions, le niveau de compétition et compagnie, ces gars-là se comportent comme n’importe lequel de nous autour d’une piscine, c’est magique.

We couldn’t settle the fight in the locker room so we took it out to the pool

😂🤷🏻‍♂️🤣 pic.twitter.com/9qNbtXrDwe — Enes Kanter (@EnesKanter) September 21, 2020

Franchement, si Marcus Smart décide de se mettre à la lutte gréco-romaine ou au judo, y'a moyen que ça fasse une médaille de plus pour les Etats-Unis aux prochains JO.

Love Story

Sur les parquets Charles Barkley avait une grande gueule. Sur un plateau télévisé, il a toujours une grande gueule. Dès qu’il le peut, il faut qu’il place un tacle à la gorge de quelqu’un. C’est comme ça, c’est viscéral. On pourrait même penser que seul sa rage le maintient en vie. Mais non, Chuck a aussi un petit coeur qui bat. Et quand il aime, il aime.

Stats

On sait à quel point Anthony Davis est important pour les Lakers. Mais pire encore, ses stats en PO en carrière n’ont strictement aucun sens.

25 matches, et à (très) peu près 30 pts, 12 rbds, 3 pds et 62% de True Shooting Percentage. Monstrueux !

L’aigreur du jour : Trae Young

Un journaliste de Hoopshype a demandé à différents dirigeants de la ligue autour de quel joueur de moins de 25 ans ils aimeraient construire leur équipe. Sans surprise, Luka Doncic a été largement plébiscité. Plus surprenant en revanche, Trae Young n’a pas été cité une seule fois. Et il n’a pas apprécié, comme en témoigne son « clickbait » que l’on peut traduire par putaclic.

Car bien sûr, c’est la faute du journaliste si aucun des dirigeants interrogés ne le choisiraient…

Qui est prêt pour le 1x1 de l’extrême ?

Et surtout, qui va chercher la balle si y’a airball ?

Charles Barkley + Jimmy Kimmel = comédie

