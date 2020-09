Les Clippers mécontents des choix tactiques de Doc Rivers ?

Les losers resteront des losers. Au moins un an de plus. Raillés depuis des années, les Los Angeles Clippers ont fait honneur à leur réputation peu flatteuse en sortant honteusement au second tour des playoffs après avoir mené 3-1 contre les Denver Nuggets. Si l’heure n’est pas nécessairement à la reconstruction – la franchise peut très bien aller chercher le titre en 2021 sans bouger son effectif d’un cheveu – elle est tout de même à la réflexion. Qu’est-ce qui n’a pas marché ? Qu’est-ce qui peut être amélioré ? Sans faire de Doc Rivers un bouc-émissaire, notons tout de même que plusieurs de ses joueurs restaient perplexes sur ses décisions.

« Plusieurs décisions stratégiques de Doc Rivers ont laissé les joueurs sans voix. Comme celles de ne pas aligner un cinq plus grand pour contrer Nikola Jokic ou de ne pas donner plus de minutes à JaMychal Green ainsi que d’autres ajustements défensifs. L’équipe n’a jamais développé d’alchimie ou d’instinct de camaraderie au sein de la bulle », remarque Shams Charania de The Athletic.

Le coach est toujours une cible assez facile. Mais les joueurs ont évidemment leur part de responsabilité. Après, Doc Rivers montre souvent des limites. Manque d’ajustements par moment, perte de contact avec son groupe à d’autres. Sauf que Kawhi Leonard voulait jouer pour lui. Il y a donc peu de chances que ça change dans l’immédiat.

Clippers : Embrouille et échec, retour sur la débandade de l’année