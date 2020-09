Ce n’est que le début. Deuxième saison NBA et Luka Doncic termine déjà quatrième du MVP après avoir été All-Star. Aussi élu dans le meilleur cinq de la ligue. Quelle régalade. Le Slovène est un phénomène et son ascension fulgurante vers les sommets marquent les esprits. Les différents dirigeants de la ligue sont évidemment sous le charme. Alors quand un journaliste de Hoopshype leur a demandé autour de quel joueur de moins de 25 ans ils souhaitaient construire leur franchise, ils n’ont pas hésité.

Le jeune prodige des Dallas Mavericks a été plébiscité. Nommé à l’unanimité, loin devant Jayson Tatum, Devin Booker, Ja Morant puis Donovan Mitchell et Bam Adebayo. Un classement établi auprès de quinze membres de franchises NBA, dont quatre GM.

« Luka est clairement le numéro un », confie un scout. « Il peut mener le jeu, scorer, il a la bonne mentalité et il est incroyablement intelligent. C’était un gagnant partout où il est passé et il le sera certainement dans cette ligue. »

Avec Luka Doncic, Dallas peut rêver d’un avenir en grand

Cet engouement autour de Luka Doncic n’a rien d’étonnant. Le jeune homme a clairement le potentiel pour décrocher plusieurs MVP et mener sa franchise au titre dans les années à venir. En revanche, on note une absence étonnante dans ce classement. Celle de Zion Williamson. La jeune superstar des New Orleans Pelicans n’a visiblement pas convaincu. Sans doute en raison de ses problèmes de santé. Mais on ne l’enterrerait pas aussi rapidement…