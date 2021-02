Les résultats de la nuit en NBA

Timberwolves @ Hornets : 114-120

Knicks @ Wizards : 109-91

Spurs @ Hawks : 125-114

Pelicans @ Mavericks : 130-143

Clippers @ Bulls : 125-106

Pistons @ Celtics : 108-102

Thunder @ Nuggets : 95-97

Bucks @ Jazz : 115-129

Grizzlies @ Lakers : 105-115

Cavaliers - Trail Blazers : 110-129

Magic @ Kings : 123-112

Luka Doncic et Zion Williamson en mode record !

- Mais quel duel ! Zion Williamson et Luka Doncic, deux des jeunes joueurs qui ont le plus de hype depuis leur arrivée en NBA, ont fait exploser leur compteur hier soir. Le premier choix de la draft 2019 a inscrit 36 points. Son record en carrière. Mais les Pelicans ont perdu. Parce qu'en face, le Slovène, troisième pick en 2018, était lui aussi en mode record. 46 pions pour l'ancien joueur du Real Madrid et une victoire des Mavericks à l'arrivée (143-130).

- Un match décidément très offensif. Kristaps Porzingis ajoutait 36 points pour Dallas tandis que Brandon Ingram en marquait 30 pour New Orleans. Mais l'adresse de Doncic (17 sur 30), également auteur de 12 passes, a fini par faire la différence en faveur des siens. Surtout dans le troisième quart temps, avec trois paniers primés inscrits en l'espace d'une minute et trente secondes. Les Mavericks ont débuté la période avec 13 tirs convertis en 15 tentatives. Et ça va mieux pour Dallas, qui reste désormais sur quatre victoires de suite.

- Le Jazz ne plaisante pas ! Déjà lancée sur un début de saison canon, l'équipe de Salt Lake City a marqué les esprits en dominant les Bucks hier soir (129-115). Une nouvelle démonstration de force collective avec 27 points de Joe Ingles, 27 points de Rudy Gobert, 26 de Donovan Mitchell et 25 de Jordan Clarkson. Ensemble, ils ont envoyé au tapis l'un des favoris au titre. Une catégorie dans laquelle il va falloir les classer si ça continue. Utah a gagné 17 de ses 18 derniers matches et reste sur 6 victoires de suite !

You just have to see this @utahjazz passing display from every angle. 📸 UTA: 21-5, best start in franchise history. 🎷 pic.twitter.com/IUHWfrCmge — NBA (@NBA) February 13, 2021

- Rudy Gobert était monstrueux. En plus de ses 27 points, il a capté 12 rebonds et s'est offert le luxe de dunker en puissance sur Giannis Antetokounmpo.

- Un hold-up. Les Nuggets ont réussi le hold-up parfait en s'imposant contre le Thunder. Ils ont pourtant été menés pendant la quasi totalité de la partie avant de renverser la tendance dans le quatrième quart temps. Nikola Jokic a une nouvelle fois porté les siens en frôlant le triple-double : 22 points, 13 rebonds et 9 passes.

Anthony Davis de retour, les Lakers reçus 7 sur 7

- Les Lakers, eux aussi, ne s'arrêtent plus. Ils ont décroché leur septième victoire de suite en battant les Grizzlies (115-105). Avec une performance très rassurante d'Anthony Davis, auteur de 35 points pour son retour sur les parquets. LeBron James n'a évidemment pas été en reste avec 28 points, 9 rebonds et 8 passes à son compteur personnel. Les champions en titre ont profité d'un gros passage dans le troisième quart temps (41-23) pour prendre le large.

- Jamal Murray a ajouté 22 points. Denver comptait 9 points de retard à l'entame du quatrième quart temps avant de resserrer la vis en défense. Il y avait encore 89 à 81 en faveur d'Oklahoma City à quatre minutes de la fin du match. Puis les Nuggets ont répondu avec un 12-0 pour repasser devant et s'imposer.

- Soir de carton pour Terry Rozier. L'arrière des Hornets s'est approprié la vedette lors de la victoire de son équipe contre les Timberwolves (120-114). Avec 41 points au compteur à 13 sur 20 aux tirs. Il était particulièrement efficace, sans trop forcer. 6 sur 10 derrière l'arc aussi pour lui.

- La rencontre a d'ailleurs été marquée par le duel entre deux des trois top picks de la dernière draft. Anthony Edwards, le premier choix, a inscrit 21 points tandis que LaMelo Ball, le troisième, cumulait 20 points et 11 rebonds en plus de la victoire. C'est le troisième succès en quatre rencontres pour Charlotte, qui bascule désormais à 13-14 sur l'ensemble de la saison avant de jouer ses trois prochains matches à domicile.

Nikola Vucevic en mode bulldozer

- Nikola Vucevic a pulvérisé la raquette des Kings cette nuit. 42 points pour le pivot du Magic, avec une victoire à la clé pour les Floridiens (123-112).

- Pas de Bradley Beal mais pas de pitié. Les Knicks ont profité de l'absence du meilleur marqueur du championnat pour étouffer les Wizards, battus 109 à 91. Washington a été limité à 38% aux tirs par les joueurs de Tom Thibodeau, encore une fois sérieux en défense.

La surprise des Knicks, Simmons le DPOY, la force d’OKC : Les 5 enseignements de la semaine

- Julius Randle a encore une fois noirci la feuille de statistiques : 24 points, 18 rebonds et 4 passes. En face, Russell Westbrook frôlait le triple-double en finissant avec 23 points, 9 prises et 10 caviars. Mais c'était bien insuffisant sans la présence de Bradley Beal. Victoire des Knicks donc. Un succès néanmoins gâché par la fracture de la main du jeune pivot Mitchell Robinson.

- En marquant 77 points en première mi-temps, les Spurs se sont assurés de prendre le match contre les Hawks par le bon bout. Et ils comptaient donc déjà 29 points d'avance à la pause. Un déficit insurmontable pour Trae Young (25 pts) et ses coéquipiers. Les éperons de DeMar DeRozan (23 pts, 6 rbds, 8 pds) continuent donc de faire forte impression en décrochant leur quinzième victoire en vingt-six rencontres.

Kawhi Leonard digne d'un MVP

- Encore une prestation digne d'un MVP pour Kawhi Leonard. Toujours sans Paul George, les Clippers ont pris le dessus sur les Bulls (125-104) avec 33 points de leur ailier All-Star. Il a dominé dans le troisième quart temps avant de laisser le relais à Lou Williams et Marcus Morris dans le money time.

- Les Celtics, et même tous les candidats au titre, réussissent bien aux Pistons, les cancres de la Conférence. Detroit a battu Boston pour la deuxième fois cette saison, malgré les 33 points de Jayson Tatum. Le rookie Saddiq Bey a été le héros de la rencontre avec ses 30 points au compteur. Il n'a tout simplement quasiment pas raté : 10 sur 12 aux tirs et 7 paniers derrière l'arc ! Les Celtics étaient privés de plusieurs joueurs mais ça reste une nouvelle victoire encourageante pour les Pistons.

- Les Cavaliers continuent de s'écrouler. Sixième revers consécutif pour Cleveland, battu par Portland cette nuit (110-129). Les Blazers jouaient pourtant en back-to-back avec plusieurs blessés. 26 points pour Gary Trent Jr, 23 pour Carmelo Anthony et 21 pour Enes Kanter.