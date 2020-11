Sur la saison 2019-2020, Dwight Howard a totalement relancé sa carrière. Avec les Los Angeles Lakers, l'intérieur a redoré son blason. Performant dans un rôle précis en sortie de banc, le vétéran a été un membre important lors du sacre des Angelenos. Et désormais, une question se pose : quel avenir pour le joueur de 34 ans ?

Sur cette Free Agency, l'ancien élément du Orlando Magic va se retrouver courtisé par plusieurs franchises. Depuis plusieurs semaines, il se murmure par exemple que les Golden State Warriors sont prêts à lui soumettre une belle offre.

De son côté, Howard se verrait bien poursuivre son aventure avec les Lakers. Cependant, il a envoyé un message clair aux dirigeants californiens...

"J'adorerais revenir et jouer pour les Lakers encore une fois. J'espère que cette année, ils vont me donner un contrat. Il s'agit de la plus chose la plus importante. Je n'ai plus envie de jouer 'gratuitement' désormais. Sur la saison dernière, je me disais 'peu importe, je suis prêt à tout'. Mais je crois que j'ai mérité... un contrat", a confié Dwight Howard pour Basketball News.

Dennis Schröder aux Lakers, fin de l’aventure pour Rondo ?

Pour rappel, Dwight Howard a touché 2,6 millions de dollars la saison dernière. Et son contrat n'était pas totalement garanti. Et avec cette sortie, on comprend donc que le pivot veut profiter de ses belles performances pour empocher un joli chèque. Reste à savoir si les Lakers vont avoir les moyens de le contenter.