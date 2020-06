Pour la première fois de leur histoire, les ESPY Awards se sont déroulés virtuellement dimanche. Pas de grande sauterie avec toutes les stars du sport US, mais un show sur le net, pandémie oblige, présenté par le couple de choc Sue Bird-Megan Rapinoe et par la star NFL Russell Wilson. Si d'habitude ce sont les accomplissements sportifs qui sont récompensés, avec des joueurs NBA fréquemment primés - Giannis Antetokounmpo a été élu athlète de l'année en 2019 - la cérémonie a cette fois visé l'activisme et l'humanitaire. La NBA a décroché l'un des titres mis en jeu, par l’intermédiaire de Kevin Love.

L'intérieur des Cleveland Cavaliers a reçu le Arthur Ashe Courage Award pour avoir été l'un des premiers à révéler les problèmes de santé mentale dont il souffre depuis des années et à encourager ses pairs à en parler. DeMar DeRozan avait été le premier à s'ouvrir sur ce sujet. Love n'a pas manqué de saluer le joueur des San Antonio Spurs.

"Quand j'ai partagé mon histoire personnelle pour la première fois, je ne m'attendais pas à une réponse aussi incroyable de la part de mes pairs, de la ligue et du monde du sport à travers le monde. DeMar DeRozan a été le premier à partager son histoire et je n'aurais pas pu faire ça sans lui.

Muhammad Ali, Bill Russell et d'autres ont reçu cette distinction, mais il faut se souvenir que lorsqu'ils se sont exprimés, ils n'ont pas eu le même accueil que moi. Je prends ça comme une fierté, mais aussi comme un défi de toujours m'exprimer pour la bonne cause et ne jamais rester silencieux".

"Humbled does not even begin to describe the feeling."@kevinlove delivers a heartfelt speech after winning the 2020 Arthur Ashe Courage Award for his commitment to growing mental health awareness. #ESPYS pic.twitter.com/EjQdm34ZjD — ESPN (@espn) June 22, 2020

A noter que la WNBA et le syndicat des joueuses ont reçu le Stuart Scott Enspire Award, qui célèbre les gens qui ont "pris des risques et utilisé une approche innovante pour aider les personnes défavorisées grâce au pouvoir du sport".

Maya Moore, la légende des Minnesota Lynx était elle nommée dans la catégorie de l'Award humanitaire pour avoir mis sa carrière entre parenthèses afin de faire libérer un innocent de prison.