Ils sont jeunes mais talentueux. Encore frais. Et passent pourtant trop souvent sous les radars. Parce que la NBA est un monde impitoyable où tout va très vite, trop vite, avec des superstars et des franchises qui monopolisent déjà l’attention médiatique. Il ne peut pas y avoir dix LeBron James, dix Luka Doncic ou dix Kevin Durant.

D’ailleurs, la majeure partie des athlètes de la ligue ne sont pas des stars. C’est justement qui fait des stars… et bien des stars. Uniques. Qui nous font rêver. Mais même sans devenir des futurs MVP, il existe des dizaines et des dizaines de basketteurs qui nous enthousiasment sur les parquets chaque soir. Certains d’entre eux disposant même d’un potentiel intrigant. Avec peut-être, un jour, un rôle très important au sein d’une équipe candidate au titre.

Ils n’en seront probablement pas les visages. Mais les pièces autour. Ces joueurs solides, doués, précieux, qui contribuent au succès des grands champions. Ils ont tous 25 ans ou moins, parfois sous-estimés, parfois méconnus. Présentation.

Donte DiVincenzo

Ceux qui pestaient contre la contrepartie récupérée par les Sacramento Kings lors du transfert avortée de Bogdan Bogdanovic aux Milwaukee Bucks n’ont sans doute jamais fait la connaissance de Donte DiVincenzo. L’arrière de 23 ans, double champion NCAA avec Villanova, se retrouve aujourd’hui titulaire au sein de l’un des principaux candidats au titre.

Et il fait du bien aux Bucks ! Vif, bon manieur de ballon, adroit de loin, DDV crée du lien entre les différentes pièces du cinq majeur. Entre percussion et menace extérieur sans le ballon. Soyez certain qu’il sera l’un des facteurs X de la franchise du Wisconsin en playoffs.

Stats marquantes : 13,8 points, 61% aux tirs, 68% à trois-points

Darius Bazley

J’aurais pu citer Luguentz Dort, déjà très bien traité par Shai Mamou après sa nouvelle prestation intéressante contre le Jazz. Va donc pour Darius Bazley, sophomore longiligne du Thunder. Un profil physique à la Kevin Durant – 2,03 mètres, 94 kilos – et des bras tentaculaires.

Le plus intéressant, ou le plus intrigant, reste sa capacité à attaquer le cercle et à créer du jeu avant de conclure avec sa patte gauche. Sa taille, son agilité et sa vivacité sont des atouts précieux. Il faut maintenir continuer à polir le reste : le dribble, le tir, la défense. Un « two way player » en puissance.

Stats marquantes : 10 points, 9 rebonds

Keldon Johnson

Il fallait le voir batailler avec Zion Williamson pour la position préférentielle pour vraiment comprendre. Keldon Johnson est un guerrier qui ne recule devant rien. En défense comme en attaque. Surtout en attaque. L’ailier passé par Kentucky profite de ses larges épaules pour se frayer un chemin dans les raquettes, tout en percussion, d’un contact à l’autre, d’un corps à l’autre, avant de finir dessous. En voilà un qui devrait confirmer les belles promesses de la bulle.

D’ailleurs, les San Antonio Spurs sont assez séduisants sur ce début de saison. Un savant mix de jeunes talents comme Johnson, mais aussi Lonnie Walker IV ou Dejounte Murray, et de vétérans confirmés (DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Rudy Gay). Une équipe à suivre.

Stats marquantes : 14 points, 8,3 rebonds

Precious Achiuwa

Un pivot long, costaud, athlétique, mobile et vif sur ses appuis peut en cacher un autre. Après avoir déniché Bam Adebayo avec le quatorzième choix en 2016, le Miami Heat tient peut-être déjà l’un des nouveaux « steals » de la draft. Precious Achiuwa est monté dans le même moule que son aîné. Un intérieur capable d’amener de l’énergie et de défendre sur plusieurs positions.

De là à devenir une star comme Adebayo ? Tout dépendra de sa progression en attaque. Le potentiel n’est peut-être pas tout à fait le même. Mais c’est déjà un poste cinq remplaçant intéressant pour Miami.

Stats marquantes : 9,7 points, 68% aux tirs

Mikal Bridges

Oh, oh, oh. Si jamais vous n’avez pas forcément suivi les Phoenix Suns de près, si vous pensez que leurs trois victoires en quatre matches s’expliquent principalement par l’arrivée de Chris Paul, sachez qu’en réalité, le vrai motif d’espoir de ce début de saison se nomme Mikal Bridges.

Réputé pour sa défense et son adresse extérieure à son arrivée en NBA, un profil classique et précieux de « 3 and D », l’ancien champion universitaire (avec Villanova, où il côtoyait Donte DiVincenzo), a ajouté des atouts à sa panoplie et ça change tout. Il est par exemple bien plus à l’aise, bien plus efficace en dribbles. Avec des drives qui lui donne une dimension plus importante. La troisième lame des Suns derrière Devin Booker et Chris Paul.

Stats marquantes : 15,5 points, 53% aux tirs, 45% à trois-points, 6 rebonds

Markelle Fultz

Assez surprenant de retrouver un premier choix de draft ici. Mais après avoir disparu des radars, Markelle Fultz en est devenu sous-estimé. Le Magic lui fait confiance, au point de lui donner les clés de l’attaque pour sa deuxième saison à Orlando. Et ça marche ! Plus tranchant, plus à l’aise, autant physiquement que mentalement, le meneur excelle dans son rôle de scoreur-slasheur-playmaker.

Il manque encore d’adresse mais son 93% aux lancers-francs témoigne d’une mécanique beaucoup plus propre. Surtout, pour l’instant, Fultz est suffisamment rapide et agile pour battre ses vis-à-vis sans avoir besoin de marquer de loin. Il est sans doute le joueur le plus important de la franchise. Parce que le succès du Magic dépend de son développement, et notamment des prochains caps qu’il peut franchir.

Stats marquantes : 18,3 points, 5,8 passes

Sexland !

Collin Sexton et Darius Garland, alias Sexland ! Le nouveau tandem séduisant d’arrières en NBA. S’ils sont encore loin de pouvoir lutter avec Damian Lillard et CJ McCollum, ou Chris Paul et Devin Booker, les deux jeunes talents des Cleveland Cavaliers font kiffer depuis le coup d’envoi de la saison.

L’alliance d’un dragster qui s’est acheté un tir sur ebay et d’un gestionnaire élégant qui a pris en muscles pendant la très longue intersaison. Ils sont les deux fers de lance de cette formation invaincue avant le match d’hier soir (et une première défaite contre les… New York Knicks).

Sexton scorait déjà à profusion l’an dernier mais il semble le faire plus intelligemment. C’est comme si le jeu s’était ralenti pour ce guard terriblement rapide. Il maîtrise mieux sa propre vitesse, justement. Ce qui lui permet de faire plus facilement la différence. Et surtout avec moins de déchets.

Garland montre le visage que la franchise attendait de lui : celle d’un arrière à tout faire, technique, adroit, qui manœuvre avec brio dans la raquette en créant du jeu pour lui ou pour les autres. Finalement, ce duo a de l’avenir.

Stats marquantes : 25,3 points, 53% aux tirs, 53% à trois-points pour Sexton, 18,5 points, 4 rebonds, 7,8 passes, 48% aux tirs, 45% à trois-points pour Garland.

Kevin Huerter, De’Andre Hunter et Cameron Reddish

La triplette des Atlanta Hawks. Je tenais à les réunir, pour bien accentuer le fait que Travis Schlenk, le GM de la franchise, est un génie. Parce que derrière Trae Young et même John Collins se cachent donc trois jeunes très talentueux. Tous complémentaires les uns des autres mais aussi de leur star.

De’Andre Hunter, quatrième choix de la draft 2019, est un ailier longiligne avec les atouts physiologiques pour bien défendre et switcher sur les écrans. Il doit s’affirmer comme une menace consistante derrière l’arc pour vraiment avoir un impact. Pour l’instant, ça part bien. Sa progression en dribble est à suivre aussi même s’il manque encore d’un peu de punch. Ce qui le pousse à des fois tenter des longs deux-points difficiles parce qu’il n’a pas réussi à battre son défenseur.

Cameron Reddish est meilleur qu’Hunter balle en main mais il est moins adroit de loin. Et un peu plus foufou. Il y a de la vista en plus. Un brin de créativité important pour les Hawks au côté de Young. Quant à Huerter, il évolue pour l’instant en sortie de banc mais ça ne veut pas dire qu’il est moins prometteur que ses camarades.

Il y a un côté Klay Thompson –ATTENTION, simple comparaison. Un sniper avec une qualité de passe de plus en plus intéressante, d’où sa place dans le second cinq puisqu’il peut avoir plus souvent la balle en main. Les Hawks vont être terrifiants dans le futur.

Stats marquantes : 13,7 points, 3,3 passes, 46% aux tirs, 43% à trois-points pour Huerter, 12,3 points, 6,7 rebonds, 50% aux tirs, 50% à trois-points pour Hunter, 10,3 points, 5,3 rebonds, 44% à trois-points pour Reddish.

Tyrese Haliburton

Pour nous, c’est le meilleur rookie sans être le ROY. Parce qu’il sort du banc et parce qu’il cherche surtout à jouer juste, Tyrese Haliburton ne sera peut-être pas en course pour décrocher le trophée à l’heure où James Wiseman et Anthony Edwards font des statistiques. Mais le jeune meneur des Sacramento Kings a vraiment quelque chose de spécial.

Son coach Luke Walton n’hésite pas à le faire jouer dans le money time des matches serrés (comme les deux duels contre les Denver Nuggets). Parce qu’il sait déjà prendre les bonnes décisions. Il est actif, impliqué, souvent en mouvement. Mais aussi altruiste et appliqué. Une vraie bonne pioche pour les Kings.

Stats marquantes : 10,5 points, 56% aux tirs, 50% à trois-points, 5,3 passes

Christian Wood

Il mériterait une attention toute particulière. Du coup, je vais en garder sous le coude pour une analyse plus poussée sur Christian Wood. Son parcours est vraiment intéressant. Surprenant. Touchant aussi. Il est rare qu'un joueur non drafté s'affirme comme une superstar. Mais l'intérieur des Houston Rockets peut le faire. Les similitudes avec Anthony Davis sont assez bluffantes. Un intérieur long, agile, athlétique. Efficace. Une machine à double-double. James Harden ferait mieux de rester dans le Texas pour former un duo d'enfer avec lui.

Stats marquantes : 27 points, 8 rebonds, 54% aux tirs, 57% à trois-points.