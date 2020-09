Petit exploit pour Giannis Antetokounmpo. Le double MVP valide une perf que seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon ont réalisé avant lui.

Ah, la belle époque où le titre de MVP était décerné avant les playoffs et jouait un rôle dans leur dramaturgie... En 2020, la NBA vient de décerner le trophée à un joueur déjà éliminé et sans doute mentalement déjà tourné vers la saison prochaine. Peu importe, Giannis Antetokounmpo peut être fier. Il vient de décrocher son deuxième titre de meilleur joueur de la saison consécutif, un accomplissement que Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James et Stephen Curry ont réalisé avant lui.

Plus fort encore, le "Greek Freak" est le troisième joueur avec Michael Jordan et Hakeem Olajuwon à être élu à la fois MVP et meilleur défenseur de l'année lors de la même saison.

Giannis Antetokounmpo, son message très clair sur son avenir

Bien entendu, la star des Milwaukee Bucks aurait sans doute échangé cette deuxième couronne contre une qualification pour la finale de la Conférence Est. Mais dans tous les cas, voilà qui cimente la place de Giannis Antetokounmpo dans cette période de l'histoire de la NBA.

Adrian Wojnarowski d'ESPN, qui a tweeté l'information, n'a pas encore dévoilé le nom des joueurs qui complètent le podium. On peut d'ores et déjà vous dire que Giannis devance sans surprise LeBron James, après avoir déjà fini devant un autre joueur des Lakers, Anthony Davis, dans la course au titre de meilleur défenseur.

La suite nous dira si Giannis Antetokounmpo est capable de réaliser l'impensable : le Three-peat que seuls les monstres sacrés que sont Bill Russell, Wilt Chamberlain, Larry Bird et Michael Jordan sont parvenus à réussir.