Le parcours de Giannis Antetokounmpo, et plus globalement celui de sa famille, est incroyable. Ses parents sont venus du Nigéria jusqu’en Grèce. Les enfants sont nés dans la banlieue d’Athènes où ils ont grandi avec peu de moyens. Au point où la future star NBA et ses frangins vendaient toutes sortes d’objet dans la rue pour se faire de d’argent.

Mais à côté de ça, Giannis rêvait d’un avenir de basketteur professionnel. Sauf qu’il lui était difficile de se concentrer uniquement sur la balle orange. Surtout avec le ventre vide. Aujourd’hui double-MVP, le « Greek Freak » se remémore cette époque difficile où il devait enchaîner les séances sans manger.

"Looking back with the way we eat, the way we take care of bodies, we didn't eat enough, not me not my brothers. I went to school, no breakfast, come home sometimes food, sometimes no food, then practice until 11 then I have my first meal"

(via "The Woj Pod")

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 18, 2020