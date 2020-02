NBA Global Scout, l’appli qui permettra de détecter les stars de demain ?

Il sera désormais plus simple de détecter des joueurs et des joueuses de talent pour la NBA et le haut niveau, grâce à l'applicatin Global Scout.

Il y a quelques jours, lors du NBA All-Star Tech Summit, la NBA a dévoilé une application qui pourrait bien changer la manière dont sont détectés et dénichés les talents à travers le monde. NBA Global Scout permet à n'importe quel basketteur sur la planète de s'auto-évaluer et d'entrer des données physiques et techniques qui permettront aux scouts partout sur le globe de les identifier théoriquement comme des joueurs à fort potentiel, quel que soit leur âge et leur expérience. Cet outil est censé encourager encore davantage de personnes à se lancer dans des carrières professionnelles et surtout à éviter de passer à travers les mailles des filets des recruteurs parce qu'ils ne font pas partie du système traditionnel. Si des Joel Embiid et des Pascal Siakam ont pu être détectés lors de camps, combien d'athlètes avec un ADN de champions qui s'ignorent ont été oubliés sur le côté faute d'opportunité de se "vendre" ?

L'application NBA Global Scout contient des éléments permettant de mesurer son envergure, ses mensurations précises, mais aussi et surtout de reproduire les exercices que les scouts et les évaluateurs font généralement passer aux basketteurs qu'ils parviennent à observer en vrai. Si ça ne pourra sans doute jamais remplacer l'impression "live", cela peut au moins attirer des yeux avertis et motiver un scout à se déplacer ou à inviter un jeune joueur à participer à un workout ou à un camp.

Amy Brooks, la responsable du département innovation de la NBA résume bien l'initiative ici :

"Pour nous, c'est une possibilité de créer, en gros, un LinkedIN pour le basketball de haut niveau. Dans un premier temps, cela permet de créer un profil et des données anthropométriques et d'agilité. Puis il y a des vidéos, un suivi data, des highlights et bien plus, afin de valider le profil complet d'un joueur de basket. Le scouting nécessite beaucoup de ressources et ce sera fantastique pour la NBA et pour les joueurs dans le monde de rendre le processus de détection moins compliqué grâce à la technologie".

Ci-dessous, une vidéo d'explication.