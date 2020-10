Jimmy Butler, une nouvelle preuve de son incroyable folie…

Le Miami Heat s'est donc incliné en Finales NBA face aux Los Angeles Lakers (2-4). Malgré un Game 6 largement maîtrisé par les Angelenos, les Floridiens n'ont jamais rien lâché tout au long de cette série. Jimmy Butler a bien évidemment été le symbole de la combativité du Heat.

Avec les blessures de Bam Adebayo et de Goran Dragic, l'arrière a été obligé de prendre ses responsabilités. Et il a été exceptionnel. Grâce à ses performances XXL, l'ancien des Chicago Bulls a permis à son équipe de rivaliser. Avec un temps de jeu dépassant parfois l'entendement, il a réellement tout donné sur le parquet. Et pourtant, Butler était remonté contre lui-même et a réalisé une promesse pour son avenir à Miami : gagner un titre.

Tyler Herro, son hommage appuyé pour le professeur Jimmy Butler

Autant le dire tout de suite, le joueur de 31 ans compte bien se donner les moyens de ses ambitions. Ainsi, moins de 24 heures après une défaite en Finales NBA où il a vraiment tout donné, le patron du Heat a déjà effectué son retour... à la salle !

Et finalement, il ne s'agit pas forcément d'une surprise. Tout au long de cet exercice 2019-2020, Jimmy Butler a prôné les valeurs du travail. Et c'est avec cet état d'esprit que Miami a pu atteindre les Finales NBA. Pour encore passer un cap avec cette équipe, il n'a donc pas l'intention de s'accorder le moindre repos. Une nouvelle preuve de son éthique de travail absolument dingue !