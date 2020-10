La promesse osée de Jimmy Butler après la défaite

Les grands joueurs se fixent de grands objectifs. Puis ils en font des promesses, qu’ils accomplissent. C’est ainsi que LeBron James a écrit une nouvelle page de sa légende en réussissant à mener les Los Angeles Lakers à leur dix-septième titre. Jimmy Butler ne présente pas le même CV mais la star du Miami Heat tient à jouer dans la cours des grands. En réalité, c’est ce qu’il fait depuis le début des playoffs. Et encore plus en finales. Avec des performances individuelles fantastiques, notamment lors des deux matches gagnés par les Floridiens. Plus de 26 points, 55% de réussite aux tirs, 8 rebonds et presque 10 passes pour l’homme à tout faire de South Beach.

Seul hic, le match d’hier. Jimmy « Buckets » restait sans énergie, complètement carbonisé, comme ses coéquipiers, après l’exploit de vendredi soir. 12 points, 7 rebonds, 8 passes et encore 45 minutes de jeu pour finir. Il peut quitter la scène la tête haute. Même s’il restait très déçu du résultat. Comme s’il avait l’impression d’avoir failli à sa mission.

« C’est ce que l’organisation attendait de moi [aller au bout]. Je leur avais dit que je les mènerai au titre et je n’ai pas tenu parole. Donc je dois le faire l’an prochain. J’ai dit à Pat [Riley] et à Spo [Erik Spoelstra] que j’étais là pour gagner un titre. Je dois accomplir cette promesse », confie l’intéressé.

Un sacré challenge pour Jimmy Butler. La tâche s’annonce compliquée – mais pas impossible – pour le Heat. Parce que la concurrence sera encore plus rude l’an prochain. Les Lakers pourront toujours compter sur LeBron James et Anthony Davis. Les Clippers vont revenir revanchards. Les Celtics vont prendre un an de plus et continuer à progresser. Les Bucks risquent d’essayer de se renforcer pendant l’intersaison. Ça nous promet une très belle prochaine saison… en 2021.

