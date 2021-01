John Wall et Russell Westbrook ont eu un échange assez enflammé lors du match entre les Houston Rockets et les Washington Wizards hier soir.

John Wall et Russell Westbrook avaient apparemment des choses à se dire. Les deux anciens All-Stars, échangés l’un contre l’autre pendant l’intersaison, ont eu une discussion tendue et enflammée sur le parquet lors de la rencontre entre les Washington Wizards et les Houston Rockets hier soir. Les arbitres se sont sentis obligés d’intervenir pour distribuer une faute technique à chacun.

John Wall and Russ with some trash talk 👀 pic.twitter.com/NUSeVLiokE — SportsCenter (@SportsCenter) January 27, 2021

Interrogé sur cette conversation musclée après la partie, le nouveau patron de l’équipe texane a temporisé : pas de beef, juste du business.

« C’est ce que font les compétiteurs. Russ m’a botté le cul pendant des années. Je crois que ce n’est que ma troisième victoire contre lui. Deux compétiteurs qui font du trashtalk, rien de plus. Ce n’est pas notre première fois. »

John Wall tenait à prendre sa revanche sur les Wizards. Il clamait partout avant le match que ses précédents employeurs le pensaient « fini » et il voulait leur prouver le contraire. Ses 24 points ont guidé les Rockets vers la victoire. Avec notamment un excellent passage dans le money time pour creuser l’écart avec un 9-2, dont 6 points et un passe décisive du meneur.

« Je ne commence jamais à parler. Mais si quelqu’un me parle, je réponds. Lui [John Wall] et DeMarcus Cousins ont commencé à parler mal juste parce qu’ils étaient en train de gagner. Mais ça va, c’est cool. On rejouera contre eux », notait Russell Westbrook.

Vivement le prochain duel.

