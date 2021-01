Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Hawks : 99-108

Wizards @ Rockets : 88-107

Knicks @ Jazz : 94-108

Wall se venge des Wizards... et se chauffe avec Westbrook

- Russell Westbrook et John Wall étaient tous les deux en restriction de minutes pour leurs retours respectifs au jeu cette nuit. Et bien ça n'a pas empêché les deux hommes de se prendre le bec. On aurait bien aimé savoir exactement ce que ces deux-là se sont dit lorsque les refs leur ont collé une faute technique chacun... Selon Wall, Westbrook lui aurait dit qu'il lui "bottait le cul depuis des années".

On rappelle que les deux meneurs ont été échangés l'un contre l'autre il y a quelques semaines.

I’d really like to know what was said. Word for word. pic.twitter.com/d4LQK64sRX — Becca Winkert (@BeccaMVP) January 27, 2021

John Wall Vs Russell Westbrook, du trashtalk musclé et deux fautes techniques

- Westbrook a inscrit 19 points en 28 minutes pour aider Bradley Beal (33 pts), mais ça n'a pas permis aux Wizards de l'emporter. Wall, lui, a réussi de belles séquences et avait clairement le feu sacré. Avec 24 points en 24 minutes, le meneur de Houston a joué un rôle prépondérant dans la victoire, en même temps que son camarade DeMarcus Cousins (19 points, 11 rebonds et 5 interceptions) et le dernier arrivant Victor Oladipo (20 pts).

- John Wall a réussi à utiliser une machine à remonter le temps deux ou trois fois et c'était franchement plaisant à voir.

RT FOR VINTAGE WALL! pic.twitter.com/6F62GdvE4z — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 27, 2021

- C'était aussi les retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers de Washington. Pas d'effusion de joie ou de longue accolade, mais un petit check et un timide sourire malgré tout.

Bradley Beal and John Wall dapped up before the Wizards-Rockets game 💯 pic.twitter.com/PHT6eBLzpt — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2021

Kobe Bryant est parti, mais son héritage est toujours en nous

Fin de série pour les Clippers

- On s'y attendait un peu, mais la série de 7 victoires des Los Angeles Clippers a pris fin cette nuit contre Atlanta. Non pas que les Hawks soient terrifiants de prime abord, mais L.A. s'est pointé sur le terrain sans Kawhi Leonard, Paul George et Patrick Beverley, ce qui limitait quand même pas mal les chances de réussir le grand 8.

- A côté de Nicolas Batum et Serge Ibaka, on trouvait donc Luke Kennard, Reggie Jackson et Terance Mann. Très bien pour du second unit, un peu moins pour faire l'affaire sur 30 minutes.

- Encore en tête de 5 points à la pause, les Clippers ont petit à petit baissé pavillon. Les 38 points de Trae Young et les efforts de DeAndre Hunter (22 pts) et Clint Capela (13 points, 19 rebonds).

- Trae Young, qui était le joueur NBA préféré de Gianna Bryant, n'a pas manqué de rendre un petit hommage à Kobe après un panier à 3 points dans le 4e quart-temps.

Trae makes the logo three and holds up 24. 💜💛 pic.twitter.com/00lPRirGsF — NBA (@NBA) January 27, 2021

Utah ne s'arrête plus, Rudy Gobert a dévoré les Knicks

- Utah, en revanche, en est désormais à 9 victoires consécutives et n'a pas franchement l'air de vouloir s'en tenir à ça. Le Jazz a dominé les Knicks cette nuit, avec un Rudy Gobert inspiré (18 points, 19 rebonds et 4 contres), mais aussi à l'apport de Royce O'Neal (20 points, record en carrière). Rudy n'a fait qu'une bouchée des intérieurs des Knicks

- Même lorsque Utah ne peut pas compter sur un Donovan Mitchell adroit (3/15), le collectif réussit à tout surmonter en ce moment.

- La dynamique est moins bonne pour les Knicks, qui restent eux sur trois défaites. On a cru qu'Austin Rivers, de retour en sortie de banc, allait claquer un match monstre après avoir fini la première mi-temps avec 25 points, mais il n'a pas mis le moindre panier après le repos.

- Frank Ntilikina était à nouveau sur la feuille de match, mais il n'est pas entré.