Charles Barkley a raconté récemment une anecdote assez révélatrice du caractère très spécial du regretté Kobe Bryant. L’histoire s’est passée après un match peu glorieux de l’icône des Los Angeles Lakers.

« Le grand Kobe Bryant, je me souviens d’un match où il n’a pas shooté de la deuxième mi-temps. Je l’ai pas mal critiqué après ça. Il a shooté une fois en seconde période. Il essayait de prouver qu’il n’était pas assez aidé. Et j’étais furieux de ce qu’il essayait de faire. Alors je l’ai critiqué », racontait Charles Barkley dans une interview avec Evan Daniels de 247Sports.

C’est le genre de choses, peu glorieuses, que Kobe Bryant a effectivement déjà fait. Y compris dans des matches à enjeu. Comme ce match contre Sacramento vers la fin de la saison 2004 où une défaite avait permis aux Kings de se remettre dans la course pour le titre de division et le second spot pour les playoffs. Le joueur n’avait pris qu’un tir et shooté aucun lancer en première mi-temps. Totalement hors rythme, il n’avait mis après la pause aucun des (à peine plus nombreux) 6 tirs qu’il avait pris avec une agressivité toute relative. Pour preuve que l’attitude n’était pas totalement mamba-esque, il n’avait eu encore une fois aucun lancer dans le dernier quart…

Autre exemple, le game 7 du premier tour face aux Phoenix Suns en 2006. Une correction infligée par les Suns, au cours de laquelle Kobe Bryant n’avait pris que trois tirs en seconde période. Il n’en avait converti aucun, inscrivant seulement un lancer-franc. Pas énorme pour un Kobe plutôt en jambe puisqu’il avait mis en première mi-temps pas moins de 23 points. Et 50 points dans le Game 6. Beaucoup considèrent d’ailleurs que son attitude était liée aux critiques qu’il avait reçues suite à cette orgie offensive.

S’il n’a pas précisé la rencontre en question, c’est donc à l’occasion d’un match de ce type que Charles Barkley l’avait critiqué à l’antenne. Ça lui a valu un déferlement d’insultes du joueur :

« Kobe a commencé à me texter pendant les trois heures suivantes. Et on se répond l’un à l’autre, et il me sort tous les mother****er et FDP (MF et SOB en VO). Et je me marre en recevant ça. Je lui dis ‘Yo mec, prends ton téléphone et appelle-moi’. (…) C’était énorme et on en a rigolé, plus tard quand on s’est vu. Mais c’était vraiment marrant, il ne voulait pas m’appeler mais il m’a envoyé au moins 20 ou 25 textos. »

Même sur son téléphone, Kobe Bryant était plus intense que la normale…

