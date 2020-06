La mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère va continuer de faire l'actualité dans les tribunaux. Dans les rapports établis sur le crash, il est indiqué que l'appareil ne présentait aucune anomalie. La thèse de la négligence du pilote, qui volait dans des conditions météorologiques difficiles, est pour le moment privilégiée. Vanessa Bryant reste néanmoins déterminée à se faire entendre par la justice américaine. Selon The Blast, qui s'appuie sur des nouveaux documents officiels, la veuve de la légende des Lakers réclame réparation pour la mort de son mari et de sa fille.

Elle a ainsi porté plainte contre le pilote, décédé dans l'accident, mais aussi la compagnie d'hélicoptères Island Express. Afin de couvrir "les dommages économiques, les dommages non-économiques, les intérêts préjudiciels, les dommages et intérêts punitifs et autres réparations", elle demande ainsi des centaines de millions de dollars. Elle accuse le pilote Ara Zoboyan de ne pas s'être procuré le rapport de météo qui aurait ainsi laissé l'hélicoptère au sol et donc évité la mort de Kobe Bryant, Gianna et sept autres personnes.

L'affaire est donc loin d'en rester là. Les prochaines semaines, ou prochains mois, devraient ainsi mettre la lumière sur cette tragédie qui a ému non seulement le monde du basket, mais également la planète entière.