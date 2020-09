Jamal Murray met LeBron James au tapis sur un coup de coude : faute flagrante ou flop ?

Jamal Murray a fait très mal aux Los Angeles Lakers. Sur le Game 3, le meneur des Denver Nuggets a été le grand artisan de la victoire de son équipe (114-106). Son coup de chaud dans le money-time a tout changé. Il a assommé les Angelenos d'un LeBron James, pourtant bien décidé à en finir et auteur d'un gros triple double, qui avaient réalisé un énorme come-back.

Mais avant de régaler, le Canadien avait aussi assommé LeBron James. Au sens propre du terme cette fois-ci. Lors du troisième quart-temps, Murray a infligé un coup de coude au King, qui en a profité pour faire un séjour au sol. Alors que la star des Nuggets a été sanctionnée d'une flagrante de niveau 1, l'ailier des Lakers est revenu sur cet incident devant les médias.

"Il m'a simplement mis un coup dans la mâchoire. Franchement, je m'en moque de savoir si c'était une flagrante de niveau 1 ou 2. Je n'ai pas envie de le voir expulsé du match. J'aime la compétition. Je ne connais pas son état d'esprit, mais je ne pense pas que son geste était intentionnel", a relativisé LeBron James.

LeBron James fustige l’enterrement de première classe des Lakers

Sur cette action, Jamal Murray ne méritait absolument pas une expulsion. D'ailleurs, Rajon Rondo a lui aussi réalisé un geste similaire sur Paul Millsap dans le dernier quart-temps. On peut même se demander si LeBron n'en rajoute pas un peu sur l'action...

Ok, le coup doit être douloureux, c'est la mâchoire, c'est sensible, mais sa projection en arrière semble légèrement exagérée non ? Disons qu'il ne serait pas surprenant qu'il ait accentué un peu son geste pour bien signifier aux arbitres qu'il y avait un petit quelque-chose pas tout à fait réglementaire. En tout cas, avec les Nuggets, LeBron James va pouvoir prouver son amour pour "la compétition".

Les images du "choc" entre LeBron James et Jamal Murray