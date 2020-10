« LeBron James, le plus grand joueur que l’univers ait jamais vu »

LeBron James est un monument. Il est devenu hier soir le premier joueur de l’Histoire à être élu MVP des finales avec trois franchises différentes. Le Miami Heat, les Cleveland Cavaliers puis les Los Angeles Lakers. Incroyable. Unique donc.

Un accomplissement qui va alimenter encore plus les débats incessants au sujet du fameux « GOAT » et qui, d’une manière ou d’une autre, le rapproche un peu plus de Michael Jordan avec ce quatrième titre. Mais pour certains, le King a déjà dépassé le maître. Frank Vogel l’affirmait haut et fort après le Game 6 gagné contre le Miami Heat.

LeBron James MVP des finales, un nouvel exploit historique du King

« J’ai toujours cru en LeBron James. C’est le plus grand joueur que l’univers ait jamais vu. Vous pensez savoir mais vous ne savez pas, pas tant que vous ne le voyiez pas tous les jours. C’était une expérience remarquable de le coacher. Il a été incroyable toute la saison », confie le coach. « Quand j'ai été nommé au poste d'entraîneur, Anthony Davis n'était pas encore là. Nous n'avions pas toute l'équipe. Mais je savais une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'incertitude avec LeBron James. »

C’est vrai que le natif d’Akron donne des assurances : il peut jouer dans n’importe quelle équipe et la mener au titre. Il a gagné partout où il est passé, et ce nouveau trophée de MVP en témoigne. De quoi donner encore plus de poids à une carrière exceptionnelle.