C’est presque symbolique : la NBA devrait reprendre autour du jour de Noël. Peut-être pas exactement le 25 mais juste un peu avant, le 21 ou le 22. Sauf que les stars de la ligue, elles, préféreraient une autre date iconique. Celle du 18… janvier. Le Martin Luther King Day.

Au-delà de ce que cela représente, les meilleurs joueurs du championnat, dont certains ont fini leur saison tard en septembre ou même octobre pour les finalistes, auraient préféré reprendre après les fêtes. Histoire de pouvoir se reposer notamment.

La NBA dévoile son plan pour la saison, les joueurs pourront aller aux JO

Sauf que décaler la saison un moins plus tard serait équivalent à un manque à gagner de 500 millions de dollars pour la NBA. Et avec la crise sanitaire, les temps sont durs. Même pour la plus grande ligue de basket au monde.

Les revenus sont en baisse, les audiences aussi et les pertes sont colossales. D’autant plus qu’une reprise en janvier correspondrait à une fin de saison tardive et une éventuelle concurrence avec les Jeux Olympiques – en plus de l’impossibilité pour certains joueurs d’y participer.

Les stars sont contre mais elles ne sont pas les seules. Selon Michele Roberts, la directrice du Syndicat des joueurs, une majorité des athlètes lui ont fait part de leur retour négatif concernant la date du 21 décembre. Le Syndicat va d’ailleurs faire une contre-proposition à la NBA. Il devrait donc y avoir de nouvelles négociations à venir…

Danny Green a déjà fait comprendre que certains joueurs majeurs – dont LeBron James – pourraient carrément manquer le premier mois de la saison si la NBA reprenait effectivement en décembre.