La NBA dévoile son plan pour la saison, les joueurs pourront aller aux JO

La saison NBA 2021 pourrait commencer juste avant Noël, être réduite de 10 matches et s'inspirer de la MLB.

La rumeur disait que plusieurs joueurs, notamment ceux des équipes qui ont disputé les Finales et LeBron James en particulier, étaient contre un démarrage de la saison 2021 le 22 décembre. Visiblement, la NBA n'a pas l'intention de changer de plan pour l'instant. Selon Kevin O'Connor de The Ringer, la ligue vient de présenter un programme détaillé du planning de la saison à venir aux GMs et présidents des franchises.

La date du 22 décembre est toujours d'actualité. La NBA souhaite maintenant une saison à 72 matches (donc 10 de moins), avec un calendrier aménagé pour diminuer de 25% les déplacements des équipes d'un bout à l'autre du pays.

Pour ce faire, Adam Silver et son staff souhaiteraient voir naître un modèle proche de celui de la MLB (Major League Baseball) avec des séries de saison régulière où deux équipes disputent tous leurs matches l'une contre l'autre ou presque sur une même semaine.

LeBron James prêt à zapper tout le premier mois de la saison 2021 ?

L'information la plus importante est sans doute la proposition de la NBA de faire finir la saison avant les Jeux Olympiques 2021 censés débuter en juillet prochain. On est toujours dans le domaine de l'hypothèse, puisque la situation sanitaire mondiale ne permet pas de garantir la tenue de l'événement, tout du moins dans sa forme à peu près classique avec du public.

Néanmoins, si les JO sont effectivement maintenus, les nations qualifiées auront la possibilité d'y emmener les joueurs qui évoluent en NBA. Forcément une bonne nouvelle pour l'équipe de France et d'autres nations avec un contingent NBA important.

Pour Team USA, c'est peut-être même encore plus crucial, puisque les Américains ont déjà montré leurs failles lors du dernier Mondial avec un roster pourtant exclusivement composé de joueurs de la meilleure ligue du monde.

Pour le moment, tout ça n'est qu'un plan et des voix discordantes - notamment celles qui aimeraient que la saison débute en janvier lors du Martin Luther King's Day, ne manqueront pas de se faire entendre à la table des négociations.