Quand Michael Jordan, 40 balais, collait un block extraordinaire à deux mains

Michael Jordan est sorti une deuxième fois de sa retraite en 2001, pour deux piges avec les Washington Wizards. Une franchise dont il était le dirigeant avant d'enfiler ses baskets et son short. Alors évidemment, à quasiment 40 ans, Sa Majesté n'avait plus la même grâce sur un parquet.

Mais ça n'empêchait pas Jojo de coller plus de 20 points par match. Ou même de décoller pour caler des blocks de folie. La preuve avec cette action... incroyable.

L'intégralité de la séquence résume bien MJ sous la tunique des Wizards. Rouillé, au point de se faire contrer par Ron Artest, puis capable de fulgurance. Les fans de Jordan préfèrent souvent oublier son passage à D.C. C'est sûr que ça en jette moins de finir par deux saisons sans playoffs plutôt qu'un game winner pour gagner une finale NBA. Mais Michael Jordan a tout de même claqué un match à plus de 50 points dans la capitale. Avec 21 points, 6 rebonds et plus de 4 passes de moyenne en 142 matches pour les Wizards.