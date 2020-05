Le directeur de prod de The Last Dance choqué par les propos de Michael Jordan

Les épisodes 7 & 8 de The Last Dance vont montrer un tel visage de Michael Jordan que la production a été choquée que MJ accepte de maintenir ces passages

Les différents épisodes de "The Last Dance" montrent, à travers les images et les témoignages, à quel point Michael Jordan était une bête obsédée par le titre. Si bien qu'il pouvait être très compliqué à vivre en interne. Will Perdue se souvient par exemple des nombreuses grosses frictions à l'entraînement pendant le premier Three Peat. MJ l'avait reconnu lui même, il avait peur qu'on le trouve horrible après avoir visionné cette série documentaire qui, par ailleurs, cartonne dans le monde entier.

Mais si l'on peut le voir de cette manière, c'est surtout que Son Altesse elle-même l'a autorisée au moment de monter les épisodes. Au point que certains membres de la production aient pu être très surpris que MJ approuve certaines séquences.

"Quand vous verrez les épisodes de la semaine prochaine, vous pourrez être choqués. Peut-être que Michael n'a pas vu l'épisode 7, mais je n'imagine pas qu'il ait pu le faire" explique Jason Hehir, directeur de The Last Dance. "Le truc avec Steve Kerr n'est qu'une histoire racontée et il était impatient de le dire. Steve Kerr aussi.

Ce trésor de séquences que nous avons trouvé, ce que nous aborderons dans les épisodes 7 & 8, est ce que c'était de jouer avec Michael Jordan. Puis ce que c'était de jouer contre lui. Je ne sais pas si vous auriez voulu vous entraîner avec lui. C'est marrant à regarder, mais je ne sais pas si ça l'était d'interagir avec lui, tellement il était dur.

Il voulait rendre les choses aussi compliquées qu'il était possible de le faire. Dans la conférence Est des années 90, cela voulait dire que c'était aussi difficile et épuisant mentalement que possible. Il y a des choses là-dedans, certaines phrases notamment, je suis choqué qu'ESPN et Michael Jordan nous aient laissé les mettre."

Il est notamment question de cette bagarre avec Steve Kerr. En tout cas pour ceux qui attendent de voir ce côté obscur de Michael Jordan, rendez-vous lundi prochain 9h.