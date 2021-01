Les Spurs écrasent les Blazers, les Knicks sérieux contre le Magic

Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Knicks : 84-91

Timberwolves @ Hawks : 97-108

Spurs @ Trail Blazers : 125-104

Les Spurs continuent l'opération séduction

- Après deux matches moyens mais indécis, les Blazers et les Spurs nous ont offert une belle rencontre... décidée dès le début du quatrième quart temps. Parce que les Texans ont su accélérer pile au bon moment pour se défaite pour de bons de leurs adversaires du soir. Une victoire qui confirme le début de saison très intéressant des hommes de Gregg Popovich.

- LaMarcus Aldridge (22 pts) s'est régalé devant la défense poreuse d'Enes Kanter. Sans jamais varier son jeu, l'intérieur All-Star a enchaîné les paniers à mi-distance sur pick-and-pop avec les excellents Dejounte Murray (11 pds) et DeMar DeRozan à la baguette (20 pts, 11 pds). Mais la différence est aussi venue du banc de touche, où Patty Mills a marqué et Rudy Gay en a ajouté.

- Damian Lillard était privé de CJ McCollum, son compagnon habituel du backcourt. Il a inscrit 35 points en subissant la pression de la défense des Spurs par moment. Titulaire en l'absence de McCollum, Rodney Hood a assumé en marquant 21 points.

Les Knicks encore une fois sérieux

- Deuxième victoire de suite pour les New York Knicks. Les hommes de Manhattan ont battu le Orlando Magic en ouverture de ce Martin Luther King Day, dans un match marqué par la maladresse des deux formations : 33% de réussite pour le Magic et 35% pour les Knicks. Mais bon, au moins, dans leur malheur, les deux équipes nous ont au moins offert un money time serré et disputé.

- Belle prestation de RJ Barrett, auteur de 22 points et 10 rebonds, ainsi que de Julius Randle, flashé à 21 points et 17 prises. Les deux stars des Knicks ont aussi chacune inscrit un panier décisif dans la dernière minute de la partie.

- La rookie connection a encore bien fonctionné aux Knicks

That rookie connection getting better every day 🔥 pic.twitter.com/jA3vlAmmPl — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 18, 2021

- En face, on a vu Aaron Gordon et Nikola Vucevic se démener autant que possible pour essayer de remettre les Floridiens dans le match malgré l'absence de plusieurs cadres (Markelle Fultz, Jonathan Isaac, Evan Fournier). Menés tout au long de la partie, ils sont revenus dans le quatrième quart temps et sont même brièvement repassés devant sans pour autant garder la tête. Gordon a frôlé le triple-double (18 pts, 17 rbds, 9 pds) mais en perdant des ballons importants et en manquant ses deux dernières tentatives derrière l'arc.

- Et pourtant James Ennis a tout donné...

James Ennis went all out 😅 pic.twitter.com/jCVQhF66VH — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2021

Les Hawks assurent l'essentiel contre les Wolves

- Sans forcément briller, les Hawks ont réussi à se débarrasser des Wolves après avoir été devant pendant la majeure partie de la rencontre. Minnesota a réduit l'écart à la fin. Mais au-delà de ça, encore un bon match pour le jeune De'Andre Hunter. Le quatrième choix de la draft 2019 a compilé 25 points et 3 interceptions. Gros double-double de Clint Capela également (23 pts, 15 rbds).

- D'Angelo Russell a toute tenté en l'absence de Karl-Anthony Towns. Meilleur marqueur du match avec 31 points. Mais comme souvent, ça n'a pas suffit pour les Wolves.

- John Collins est un joueur un peu étrange, sans doute coincé entre deux postes mais bordel quel avion. Et quand il décolle, c'est incroyable. Sans oublier la passe magnifique de Kevin Huerter.