Patrick Beverley révèle son secret en défense

Il vaut mieux avoir Patrick Beverley avec que contre soit. Et c’est un luxe pour les Los Angeles Clippers. Parce que même si le petit meneur robuste n’est pas l’un des basketteurs les plus talentueux de la NBA, c’est certainement l’un des plus coriaces et des plus efficaces en défense. Un stoppeur qui bénéficie d’une sacrée réputation. Ou comment faire une longue carrière sans être particulièrement grand ou prolifique en attaque.

Récemment invité du podcast de Whistle Sports, le chien de garde des Clippers s’est livré sur sa mentalité.

« Je joue chaque match comme si on affrontait les Golden State Warriors quand ils avaient Kevin Durant. Si je suis opposé à un meneur, je fais comme si j’étais contre Stephen Curry.

Si c’est un arrière, je fais comme si j’étais contre James Harden. Et si c’est un trois, je fais comme si c’était LeBron James ou KD. »

