La NBA change son format de qualification pour les PO, les barrages sont de retour !

Le « play in » entre le huitième et le neuvième de la Conférence Ouest pour une qualification en playoffs dans la bulle ne restera pas un coup d’essai. Logique, vu son succès. La NBA, toujours prête à se moderniser sous Adam Silver, va donc instaurer le format et même aller encore plus loin en 2021.

Il n’y aura plus un mais bien trois matches de barrage la saison prochaine. Dans les deux Conférences cette fois-ci. Les équipes classées septièmes, huitièmes, neuvièmes et dixièmes à l’issue de la saison régulière seront désormais concernées. Et ce quel que soit leur bilan. Une formule détaillée par la ligue et approuvée par les propriétaires lors de leur réunion hier. Explications.

Le septième et le huitième s’affronteront en premier sur un match sec, le vainqueur étant automatiquement qualifié pour les playoffs au septième spot. Même si c’est le huitième qui l’emporte. Dans le même temps, le neuvième défiera le dixième. L’équipe qui gagne aura encore une chance d’accrocher les playoffs.

Le mini-tournoi pour les playoffs bientôt instauré par la NBA ?

En effet, le perdant du choc sept-huit disputera ensuite un dernier match couperet contre le vainqueur du duel neuf-dix. Avec à la clé le dernier strapontin pour la post-saison. Il y aura donc forcément au moins l’une des deux équipes qui étaient initialement classées sept et huit. Potentiellement les deux. Et il ne peut y avoir qu’une seule des deux franchises aux neuvièmes et dixièmes places.

Ces rencontres promettent d’être engagées et elles relancent un peu l’intérêt du milieu de tableau. La neuvième et la dixième place étant souvent considérées comme les pires en NBA puisqu’elles offrent rarement un bon choix de draft l’été suivant malgré le fait d’avoir raté les playoffs de justesse.