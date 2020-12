NBA : Des sanctions très lourdes en cas de non-respect du protocole COVID-19 !

La NBA fait face à l’un des plus grands défis de son Histoire. Comment mener à bien toute une saison étalée sur plusieurs mois, avec des déplacements d’un bout à l’autre des Etats-Unis, alors que le monde subit encore de plein fouet la crise sanitaire du COVID-19 ? Un challenge avec tout un lot d’incertitudes. Mais pour réduire les chances de voir l’exercice interrompu une fois de plus, la ligue compte bien prendre toutes les précautions nécessaires.

Et les règles seront drastiques pour la NBA et ses acteurs. Elles sont détaillées dans un mémo de 158 pages que s’est procuré ESPN. Et attention, les franchises sont averties : celles qui transgressent le protocole mis en place pour lutter contre le coronavirus seront sévèrement sanctionnées !

En effet, si une équipe faillit aux obligations mises en place et impacte ainsi le championnat, notamment le calendrier, en propageant l’épidémie au sein d’autres formations, elle pourrait écoper d’amendes, de suspensions, de pertes de choix de draft ou même de défaites sur tapis vert !

Parmi ces règles, certaines définissent l’attitude à adopter en déplacement. Pour ne pas enfermer les joueurs dans leurs chambres d’hôtel, les franchises auront l’autorisation de dîner au restaurant. Mais uniquement en extérieur ou dans des salles entièrement privatisées. Ou alors dans les restaurants sélectionnés au préalable par la NBA – et qui respectent donc certains critères.

Les autorités compétentes effectueront notamment des contrôles inopinés auprès des différentes organisations tout au long de la saison.

Moins de divertissements pour les joueurs NBA

Pour les joueurs, la NBA interdit désormais les sorties dans les bars, les clubs, les concerts, les événements live, les matches, les salles de sports publics, les piscines ou les événements extérieurs réunissant plus de 15 personnes. Pour faire simple : plus de strip clubs, de pool party, etc. Il est évident que ça ne plaira pas à tout le monde. Et il paraît déjà quasiment acquis que certains enfreindront ces règles.

Tout comme les franchises, les athlètes qui ne respectent pas le protocole seront aussi sujets à des sanctions. Des quarantaines imposées en cours de saison, des réductions de salaire mais aussi des amendes et de suspensions. La ligue n’entend pas faire que de la répression et elle tâchera aussi d’éduquer ses membres sur ces questions.

En revanche, les récidivistes – franchises ou joueurs – pourraient être lourdement sanctionnés.

Si un vaccin efficace venait à être développé, la NBA réfléchirait alors à la possibilité de vacciner les coaches et les joueurs.