La NBA réalise petit à petit l’ampleur du coronavirus. Oui, la ligue a pris des mesures très importantes rapidement mais elle n’a pas l’air d’avoir réalisé que ce n’était pas suffisant. Les centres d’entraînement étaient encore ouverts aux workouts individuels par exemple. Jusqu’à aujourd’hui. Parce qu’avec les cas de COVID-19 qui se multiplient dans le monde – et donc logiquement dans plus en plus de franchises NBA – les joueurs et les membres des staffs sont de plus en plus invités à rester confinés chez eux.

ESPN rapporte que la NBA a donc fermé toutes les salles d’entraînement et elle a interdit à ses joueurs de se rendre dans des centres qui n’appartiennent pas à la ligue. Les joueurs sont donc maintenant invités à faire du sport chez eux.

Les Sixers, les Nuggets, les Lakers et les Celtics ont maintenant un ou plusieurs cas de coronavirus au sein de leur organisation. Ils n’étaient pas tous sujets au confinement ces dernières semaines, malgré le test positif de Rudy Gobert ou celui de Christian Wood, qui a joué contre Philly malgré des symptômes grippaux.