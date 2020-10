Tyler Herro réalise un début de carrière en fanfare. Avec sa confiance inébranlable en lui-même, l’arrière du Miami Heat s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus décisifs de la ligue dès sa première saison chez les pros. Et avec 16 points de moyenne depuis le début des finales NBA, il est bien parti pour finir la série avec la deuxième meilleure performance de l’Histoire pour un rookie à ce niveau de la compétition – derrière le légendaire Magic Johnson. C’est fort. Mais ça ne doit pas faire oublier que le jeune homme à la bouille de bébé n’a que 19 ans. Il n’est même pas en âge d’acheter de l’alcool dans son propre pays.

Tyler Herro, une vengeance bien préparée pour jouer un rôle clé en Finales NBA

Il n’y a pas si longtemps, il squattait encore au domicile familial. Dans une petite ville du Wisconsin, à proximité de Milwaukee. Alors forcément, son père n’était pas toujours enchanté à l’idée de le voir partir – même si Herro avait déjà quitté son état natal pour jouer à Kentucky à la fac. Quelques semaines après la draft du fiston, en pleine été 2019, Chris Herro restait inquiet. Et pour cause, ce soir-là, son aîné se rendait en ville, à Chicago, pour passer du temps avec Jimmy Butler.

« En tant que parent, vous entendez les histoires à propos de Jimmy et vous voulez juste vous assurer que votre fils va bien », confie à ESPN le papa, qui explique avoir craqué et envoyé un SMS à Tyler Herro au cours de la soirée. « Il m’a engueulé et m’a répondu ‘papa, arrête de m’envoyer des messages, Jimmy est un type bien.’ »