Improbable mais pourtant vrai : les Knicks ont pratiqué un meilleur basket que leurs adversaires hier soir. Alors attention, ils n’affrontaient pas un cador ni même une équipe du milieu de tableau mais bien une franchise en perdition, comme la leur : des Hawks, en chute libre depuis plusieurs semaines. Les pensionnaires du Madison Square Garden l’ont emporté 143 à 120 devant leur public. Sans doute leur plus belle performance depuis le début de la saison.

R.J. Barrett a disputé le match le plus prolifique de sa jeune carrière. Le troisième choix de la draft 2019 a inscrit 27 points à 10 sur 13 aux tirs. Mais le danger ne venait pas que du Canadien. Mitchell Robinson a aussi claqué sa performance de référence avec 22 points et 13 rebonds en sortie de banc. 22 points également pour l’incontournable Marcus Morris. 17 pour Julius Randle et Kevin Knox. Un vrai bombardement collectif. Ça peut sembler commun pour de nombreuses formations (et encore…) mais pas pour les Knicks !

C’est vraiment une prestation encourageante pour les joueurs de Manhattan. Surtout, ce joli succès leur permet de quitter la dernière place de la Conférence Est. Ils ont dépassé les Cavaliers et les Hawks, nouvelles lanternes rouges. New York a une victoire de plus : 7 en 21 matches. Ça reste très décevant, bien sûr, mais il faut relativiser : le groupe se porte beaucoup mieux depuis le licenciement de David Fizdale. Les Knicks ont gagné 3 matches sur 6 depuis que Mike Miller – à ne pas confondre avec l’ancien joueur NBA du même nom – a pris la place sur le banc de touche.

Un changement de coach payant pour les Knicks

« On est dans la bonne direction », assure Morris. « Je ne vais pas me mettre à déclarer que nous allons faire les playoffs mais… on se bat pour ça. C’est l’objectif. On essaye durement d’y arriver. J’espère qu’on y sera. Si on continue comme ça, nous aurons nos chances. »

Le vétéran voit peut-être un peu trop loin. New York a cinq victoires de moins – et 6 défaites de plus – qu’Orlando, actuellement huitième à l’Est. La saison est encore longue mais les playoffs ne sont certainement pas d’actualité pour l’instant. En revanche, les progrès sont réels suite au départ de Fizdale. Notamment dans l’attitude.

« Nous en avions marre. Nous avons décidé de faire des changements. Notamment au niveau de l’énergie. On se bat [chaque soir] », confie Robinson.

Pour l’instant, ça commence à payer. Les Knicks doivent continuer dans ce sens pour peut-être enfin montrer un meilleur visage au reste de la NBA.

