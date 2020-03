Nicolas Batum fait son mea culpa : « Je m’excuse auprès des gens ici »

L'histoire aurait dû être plus belle entre les Charlotte Hornets et Nicolas Batum. Arrivé en provenance de Portland il y a cinq ans, le Français s'était pourtant bien intégré dans l'équipe de Michael Jordan. Au point de signer, un an plus tard, un contrat max de 120M sur 5 ans. À l'époque, son profil de couteau suisse (14,8 points, 6,2 rebonds et 5,8 passes) faisait le bonheur de sa franchise. Et la première année de son nouveau deal était du même acabit que la précédente.

Sauf que les mauvais résultats se sont enchaînés, et que le capitaine des Bleus a ensuite emprunté la pense descendante. Ses chiffres ont tous baissé, et il est considéré aujourd'hui comme l'un des pires contrats actuels. Depuis le 24 janvier et le passage des Hornets à Paris, Nicolas Batum est même écarté de la rotation par James Borrego. Interrogé par les médias locaux, l'ancien Manseau ne s'est pas caché et assume totalement ne pas avoir répondu aux attentes.

"Je m'excuse auprès des gens ici. Ils avaient placé beaucoup de confiance en moi et ça n'a pas fonctionné. La franchise a un brillant avenir, mais je ne pense pas en faire partie. Je ne veux pas être un connard ou un égoïste. Je ne veux pas être ce gars qui dit 'Ok, le coach est nul. Prend tes 25 tirs et ne l'écoute pas'. Je ne veux pas ça, je n'en ai pas besoin et eux non plus. Je n'ai pas été à la hauteur depuis 2-3 ans. Je le sais et je le comprends."

L'aventure à Charlotte devrait donc prendre fin cet été. Même s'il active sa player option à 27M, les Hornets vont sans doute chercher à le couper et il pourra ensuite rejoindre une équipe pour le minium.

"Je n'y ai pas encore pensé (à activer sa player option). Je ne veux pas mettre des choses dans la tête des gens. Comme je l'ai dit, je ne veux pas être un connard. Je vais rester concentré avec ces gars jusqu'au 15 avril"