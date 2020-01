Le NBA All-Star Game 2020 aura lieu le 16 février prochain au United Center de Chicago. La ligue a déjà dévoilé les résultats de la première fenêtre de votes et les fans ont comme toujours été... originaux. En nous basant simplement sur les 12 joueurs qui méritent selon nous de participer à l'événement dans chacune des deux Conférences, voici nos équipes pour ce All-Star Game. On a respecté les critères imposés par la NBA. A savoir cinq titulaires (deux guards et trois forwards), deux guards remplaçants, trois frontcourt players remplaçants et deux wild cards indifféremment de leur poste. Voici notre équipe pour la Conférence Est. Encore une fois, c'est NOTRE choix, pas ce que l'on prophétise.

Les titulaires

Kemba Walker (Boston Celtics) - Guard

Ses stats : 22.5 points, 5.2 passes.

La greffe se passe à merveille pour Kemba Walker à Boston. Son leadership technique et mental est encensé, à des années-lumière de ce qu'ont vécu les Celtics avec le plus doué Kyrie Irving. Walker ne fait d'ombre à personne, mais prend ses responsabilités lorsqu'il le faut, tout en permettant à Jayson Tatum et Jaylen Brown de briller davantage. Ses progrès à 3 points (il tourne presque à 40%) sont précieux et il n'est clairement pas étranger à la nouvelle et bonne dynamique qui s'est installée dans le Massachusetts. Une troisième présence consécutive au All-Star Game paraît tout à fait méritée et le petit désert d'arrières de renom à l'Est facilite encore les choses.

Kyle Lowry (Toronto Raptors) - Guard

Ses stats : 20.7 points, 7.5 passes et 4.8 rebonds.

On a davantage parlé de Pascal Siakam chez les Raptors dans ce début de saison, ou même de Fred VanVleet. Il ne faudrait pas oublier que le métronome des champions en titre reste Kyle Lowry. Le meneur de Toronto profite, comme Kemba Walker, d'un petit trou d'air chez les arrières à l'Est, mais son expérience, son leadership technique et sa capacité à tourner à nouveau à plus de 20 points de moyenne après avoir pris du recul sont essentielles cette saison pour les Raptors. S'ils continuent d'être parmi les meilleurs de l'Est, c'est en partie grâce à leur meneur.

---

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - Forward

Ses stats : 30.4 points, 13 rebonds, 5.6 passes

Y a-t-il vraiment besoin d'expliquer pourquoi le MVP en titre et le candidat le plus sérieux à sa propre succession après deux mois de NBA mérite d'être à nouveau titulaire au All-Star Game ? Allez, on va le faire quand même. Le "Greek Freak" est une machine de guerre qui assure aux Bucks la première place de l'Est, et probablement de la ligue tout court, par sa seule présence. En plus de continuer sa domination athlétique sans commune mesure, Giannis affiche des progrès très, très sérieux en maniement du ballon et sur le shoot extérieur. C'est effrayant, vraiment effrayant...

Pascal Siakam (Toronto Raptors) - Forward

Ses stats : 25 points et 8 rebonds.

"Spicy-P" n'a pas baissé de pied après ses superbes playoffs jusqu'au titre avec Toronto. Mieux, il a rendu moins douloureux le départ de Kawhi Leonard en se transformant en ce qui ressemble le plus à un franchise player pour les Raptors. Le Camerounais n'a pas fini de progresser et il pourrait même être crédible pour un back to back comme MIP s'il n'y avait pas d'autres énergumènes encore plus indiqués. Siakam joue avec la maturité d'un type qui navigue dans la ligue depuis 10 ans et il mérite selon nous, avec ce début de saison, d'être l'un des forwards titulaires de ce All-Star Game 2020.

Joel Embiid (Philadelphie Sixers) - Forward

Ses stats : 23.7 points, 12.4 rebonds.

La dénomination "pivot" n'existe plus au moment de voter et d'élire les joueurs qui participeront au All-Star Game. Néanmoins, le fait que Joel Embiid est l'une des dernières stars de l'Est à être un vrai poste cinq est un atout pour lui. L'intérieur des Sixers n'a pas fait son entame de saison la plus convaincante, mais son influence des deux côtés du terrain pour Philadelphie est absolument cruciale. A chaque fois qu'il a haussé le ton, notamment contre Milwaukee, Embiid a marqué les esprits et rappelé qu'il pouvait être le joueur le plus dominant dans ce registre en NBA. Les Sixers carburent un peu moins bien que ce que l'on pouvait espérer, mais le "Process" reste un incontournable.