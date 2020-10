Est-ce que "Playground P" ne serait pas un surnom plus facile à porter que "Playoff P" pour Paul George ?

Paul George rêvait d'une autre première saison avec les Los Angeles Clippers. L'ailier californien, qui peut enfin jouer là où il a grandi, a déçu pendant les playoffs et n'a rien pu faire contre l'élimination de son équipe en demi-finale de Conférence contre les Denver Nuggets. L'ancien ailier des Indiana Pacers et de l'Oklahoma City Thunder s'est même tiré une balle dans le pied tout seul en se surnommant "Playoff P", un surnom devenu une source de moquerie. Pire, des rumeurs ont rapidement surgies sur un discours raté dans le vestiaire après l'élimination et un scepticisme de la part de plusieurs de ses coéquipiers quant à son statut de leader.

Paul George : son speech dans le vestiaire après la défaite mal accueilli ?

L'intersaison a déjà commencé il y a quelques semaines pour Paul George et il a décidé de rester à L.A. pour se ressourcer. Cette semaine, c'est sur un playground local, avec des jeunes, que "PG13" a retouché au ballon et pu se mêler à des fans un peu plus bienveillants que ceux qui aiment le titiller - euphémisme - sur les réseaux sociaux.

On peut voir sur la vidéo que Paul George n'a pas eu trop de scrupules à envoyer au sol quelques ados qui voulaient défendre sur lui d'un peu trop près. Après "Hoodie Melo", l'alter ego saignant de Carmelo Anthony, est-ce qu'on ne serait pas en train de découvrir "Playground P", l'alias qui va permettre à Paul George de retrouver sa confiance égarée dans la bulle du campus de Disney World ?

C'est en tout cas très sympa de la part de la star des Los Angeles Clippers d'avoir passé un peu de temps avec des locaux et toutes les stars NBA ne sont pas aussi accessibles pour le public, loin de là.