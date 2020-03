Paul Pierce prêt à sortir de sa retraite pour une émission de téléréalité ?

Retraité des parquets et maintenant consultant, Paul Pierce est plus qu’intrigué par l’idée d’Ice Cube qui mêle tournoi de basket et programme TV.

Ice Cube a imaginé le ‘Big Brother’ basket. Un tournoi organisé entre joueurs confinés dans une maison et filmé 24 heures sur 24, comme tout programme de téléréalité qui se respecte. Et c’est d’ailleurs la société ‘Big Brother’ elle-même qui va produire le show ! 16 joueurs seront ainsi conviés dans une baraque, tous ayant été testés au coronavirus au préalable. La compétition s’étalera sur trois semaines et le (les ?) vainqueur(s) repartira(ont) avec 1 million de dollars. Il n’en fallait pas plus pour exciter Paul Pierce.

https://twitter.com/Rachel__Nichols/status/1244417261890179073

« Je vais regarder ça c’est sûr ! Nous sommes tous assoiffés de sport. A vrai dire, je réfléchis même à l’idée de participer. Trois semaines de confinement et 1 million en jeu ? Je suis déjà confiné depuis trois semaines de toute façon », confie le Hall Of Famer à Rachel Nichols.

Kendrick Perkins, ancien coéquipier de Paul Pierce à Boston – ils ont été champions ensemble en 2008 – a tenu à raisonner son ami en insistant sur le fait que ce n’était pas le bon exemple à envoyer en ces temps difficiles où les gens sont invités à ne pas voir leurs proches. Perkins qui ramène Pierce, alias ‘The Truth’, à la réalité… mais dans quel monde vit-on ?