Brett Brown viré, les Sixers se préparent au grand chambardement

Le premier fusible qui saute. Licencié, Brett Brown ne coachera plus les Philadelphia Sixers. Son renvoi intervient au lendemain de la nouvelle élimination de la franchise, balayée en quatre manches sèches par les Boston Celtics au premier tour des playoffs. Une déception de plus dont il paye le prix avant les autres. Il fallait un bouc-émissaire (plusieurs, même) et il semblait évident que l’entraîneur ne serait pas épargné. Il quitte donc la Pennsylvanie après sept années passées sur le banc.

Selon ESPN, ce changement n’est peut-être que le premier d’une longue série. Conscients des erreurs stratégiques, la direction songerait notamment à remanier le management. Elton Brand, le GM, est tout de même susceptible de conserver son poste mais autour d’une structure différente.

Brett Brown est arrivé aux Sixers en 2013, nommé par Sam Hinkie. Philadelphia militait alors pour l’accumulation de picks en échangeant quasiment tous ses joueurs confirmés pour des futurs assets. Être nuls aujourd’hui pour devenir grands plus tard. « Trust The Process. » Sous son contrôle, l’équipe a fini par relever la barre. Avec des premiers playoffs en 2018. L’organisation s’est mise à rêver d’un sacre. Mais le parcours des 76ers s’est arrêté au second tour deux années de suite avant la sortie de route prématurée dans la bulle.

Le coach n’était certainement pas le seul responsable de ces échecs répétés. Les dirigeants ont sacrifié une partie de l’équipe pour faire venir Jimmy Butler – parti au bout d’un an – mais aussi Tobias Harris ou encore Al Horford. Autant de mauvais choix. L’effectif est rempli de talents mais il n’est pas cohérent. Là aussi, ça devrait bouger. Mais les Sixers veulent évidemment continuer à essayer de faire fonctionner le tandem formé par Ben Simmons et Joel Embiid. Ce sera la mission du prochain entraîneur. Jay Wright, coach de l’université locale de Villanova, est pressenti. Tyronn Lue ferait aussi partie de la short-list…

Brett Brown a compilé 221 victoire et 344 défaites à la tête du club. Un bilan essentiellement assombri par les années de reconstruction de la franchise.