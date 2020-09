PJ Tucker a pourri la vie d’Anthony Davis, c’est pas la taille qui compte

On sait depuis pas mal de temps que la taille n'est jamais quelque chose qui a foncièrement dérangé PJ Tucker depuis le début de sa carrière. L'intérieur des Houston Rockets ne rechigne jamais à se coltiner des grands babars sur les postes intérieurs, malgré un vrai déficit sous la toise par rapport à la plupart d'entre eux. Il y avait fort à parier que si Anthony Davis décidait de passer la seconde, Tucker (1,96 m) ne pourrait pas faire grand chose malgré toute la volonté du monde. C'était sous-estimer le QI défensif et l'énergie du vétéran de Houston. Davis a "fait son match" statistiquement, avec 25 points et 14 rebonds à 10/16, mais une statistique montre à quel point PJ Tucker a réussi à faire sortir "AD" de sa zone de confort et obligé les Lakers à procéder différemment.

Houston Rockets, petits mais costauds

Sur les 26 possessions d'équipe sur demi-terrain où PJ Tucker était le défenseur principal sur Anthony Davis, "Unibrow" a marqué très exactement... zéro point, avec un tir tenté et deux balles perdues. C'est toujours en allant provoquer un autre défenseur ou en l'absence de Tucker dans son périmètre ou même sur le terrain que le All-Star a fait son beurre.

PJ Tucker with the insanely active defense on Anthony Davis results in an airball pic.twitter.com/RtOsH5nO7O — Sex Drugs PicknRoll (@Hoop_Hoop_News) September 5, 2020

"Je défends face à Anthony Davis depuis le début de sa carrière en NBA, donc ça ne m'effraie pas, non", expliquait Tucker avant le game 1 au sujet de l'hypothèse de ce match-up.

Ce n'était que la vérité d'un match, mais attention pour les Lakers à ce que ce schéma ne se transforme en vérité générale qui limiterait fortement l'impact de l'ancien cyborg des Pelicans.

Sinon, quand il ne venait pas jouer au poil à gratter sur Davis, PJ Tucker allait aussi embêter LeBron James...